AVM ve marketlerde yeni dönem başlıyor! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda depozito sistemi...

AVM ve marketlerde depozito sistemi başlıyor. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle aambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu sistemin ayrıntılarını ve katkılarını anlattı.
İşte Eroğlu'nun A Haber'de yaptığı açıklamlardan öne çıkanlar şu şekilde:
Biz şu anki durumda ülke olarak senede 20 milyar içecek ambalajı tüketiyoruz. Bakıldığında 2030 civarında yapılan projeksiyonlarda bunun 30 milyara çıkması bekleniyor.
Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak önümüzde. 1 Ocak'ta devreye girecek depozito sisteminin çok ciddi katkıları olacak.
NE GİBİ KATKILARI OLACAK?
Şöyle sıralayabiliriz birincisi geri dönüşümü teşvik edecek. Vatandaşlarımız alışveriş yaptığında yaptıkları alışverişin ürünleri satış noktasından aldıklarını kullandıktan sonra tekrar iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacaklar. Dolayısıyla bu vatandaşları geri dönüşüm konusunda ciddi teşvik eden bir sistem.