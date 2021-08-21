AVM ve marketlerde yeni dönem başlıyor! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda depozito sistemi...

1 MİLYON TON İLAVE ATIĞIN ÇEVREYE DÖKÜLMESİ ENGELLENECEK

Ama sayılara indiğimiz zaman 1 milyon ton yeni ilave atığın çevreye dökülmesi engellenmiş olacak. Onun dışında ekonomiye 1.4 milyar TL civarında bir katkı olacak. En önemlisi de atıklar tertemiz vaziyette geri dönüştürüldüğü için çöpe girmeden endüstrimizin hammadde ihtiyacı da çözülecek.

EKONOMİYE DE KATKISI OLACAK

Dış ticaret açığımızın azalmasına katkı verecek. Petrol ürünü olan plastik hammaddesini yurt dışından almak yerine vatandaşlarımızın hem çevreye katkısı hem de ekonomiye katkısı olacak.

Diğer boyutuyla çevre anlamında karbon emisyonu anlamında 263 bin ton karbon emisyonunun azalmasına katkı verecek. Vatandaşları da bu anlamda duyarlılığa yönlendirecek bir sistem.