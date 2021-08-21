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    • Ekonomi
    • 21.08.2021 18:38
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    • 21.08.2021 18:57
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    AVM ve marketlerde yeni dönem başlıyor! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda depozito sistemi...

    Son dakika haberleri... AVM ve marketlerde depozito sistemi başlıyor. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle aambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek. Sisteme ilişkin detayları PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, A Haber ekranlarında açıkladı. İşte detaylar...

    AVM ve marketlerde yeni dönem başlıyor! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda depozito sistemi...

    AVM ve marketlerde depozito sistemi başlıyor. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle aambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.

    PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu sistemin ayrıntılarını ve katkılarını anlattı.

    İşte Eroğlu'nun A Haber'de yaptığı açıklamlardan öne çıkanlar şu şekilde:

    Biz şu anki durumda ülke olarak senede 20 milyar içecek ambalajı tüketiyoruz. Bakıldığında 2030 civarında yapılan projeksiyonlarda bunun 30 milyara çıkması bekleniyor.

    Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak önümüzde. 1 Ocak'ta devreye girecek depozito sisteminin çok ciddi katkıları olacak.

    NE GİBİ KATKILARI OLACAK?
    Şöyle sıralayabiliriz birincisi geri dönüşümü teşvik edecek. Vatandaşlarımız alışveriş yaptığında yaptıkları alışverişin ürünleri satış noktasından aldıklarını kullandıktan sonra tekrar iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacaklar. Dolayısıyla bu vatandaşları geri dönüşüm konusunda ciddi teşvik eden bir sistem.

        Aynı zamanda bunun sosyal anlamda da çok ciddi katkıları oluyor. Özellikle birçok ülkede 15 ülkede şu anda dünyada başarıyla uygulanıyor bu sistem. Sosyal anlamda mesela apartmanda atıklar toplanıp o apartmanın görevlisine veya ihtiyaç sahiplerine verilip onun depozito sistemine bunu atması sağlanıyor. Çocuklara harçlık parası olarak verilebiliyor. Sosyal anlamda da katkı yapan bir şey.

        1 MİLYON TON İLAVE ATIĞIN ÇEVREYE DÖKÜLMESİ ENGELLENECEK
        Ama sayılara indiğimiz zaman 1 milyon ton yeni ilave atığın çevreye dökülmesi engellenmiş olacak. Onun dışında ekonomiye 1.4 milyar TL civarında bir katkı olacak. En önemlisi de atıklar tertemiz vaziyette geri dönüştürüldüğü için çöpe girmeden endüstrimizin hammadde ihtiyacı da çözülecek.

        EKONOMİYE DE KATKISI OLACAK
        Dış ticaret açığımızın azalmasına katkı verecek. Petrol ürünü olan plastik hammaddesini yurt dışından almak yerine vatandaşlarımızın hem çevreye katkısı hem de ekonomiye katkısı olacak.

        Diğer boyutuyla çevre anlamında karbon emisyonu anlamında 263 bin ton karbon emisyonunun azalmasına katkı verecek. Vatandaşları da bu anlamda duyarlılığa yönlendirecek bir sistem.

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