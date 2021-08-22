İşyerinin sırrını kopyalayana ceza (Ekonomi haberleri)

TÜRK ÖĞRENCİLER DÜNYA BİRİNCİSİ

TOBB ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen uçak motoru tasarım yarışmasında Concorde'un tedavülden kaldırılmasının en önemli sebeplerinden olan yakıt tüketimi ve ses patlaması problemine çözüm bularak dünya birincisi oldu. Phoenix takımı, ses patlaması olmayan bir turbo fan motor tasarladı.

E-TİCARETİN YILDIZI ANADOLU

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO'su Yüksel Eminoğlu, 2020'de en çok e-ticaret işlem artışının en çok yaşandığı 5 ilin Hakkari, Muş, Kırşehir, Bitlis ve Yozgat olduğunu belirtti. Eminoğlu, "Bu kentlerden yapılan online alışverişlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre Hakkari'de yüzde 77, Muş'ta yüzde 63, Kırşehir'de yüzde 59, Bitlis'te yüzde 52 ve Yozgat'ta yüzde 47 artış yaşandı" dedi.

AKKUYU'DA ÇALIŞACAK GENÇLER MEZUN OLDU

Akkuyu Nükleer AŞ, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'ndeki, 22 Türk öğrencinin hepsinin programı başarıyla tamamladığını duyurdu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için personel yetiştirme programı kapsamında 2019'da eğitimlerine başlayan gençlerin 12'si şeref derecesi aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Eylül'de Akkuyu Nükleer AŞ'de istihdam edilecek.