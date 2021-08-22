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    İşyerinin sırrını kopyalayana ceza (Ekonomi haberleri)

    Çalıştığı işyerinde, sınavlara hazırlanmak gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bilgiyi kopyalayan mühendis, istifa ederek ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sır nitelikteki bilgiyi kopyalayan mühendisin ceza ödemesi gerektiğine hükmetti. 'Gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırı davrandığı' belirtilen işçi, 150 bin lira ceza ödeyecek.

    İşyerinin sırrını kopyalayana ceza

    Çalıştığı işyerinde, sınavlara hazırlanmak gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bilgiyi kopyalayan mühendis, istifa ederek ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sır nitelikteki bilgiyi kopyalayan mühendisin ceza ödemesi gerektiğine hükmetti. 'Gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırı davrandığı' belirtilen işçi, 150 bin lira ceza ödeyecek.

    KADINLARA ÜCRETSİZ MESLEK KURSU
    Akdeniz     Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür ve Sanat Evleri'nde ücretsiz mesleki beceri kurs ve eğitimleri, yüzlerce kadının katılımıyla sürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kadınların geleceğe daha güvenle bakması için elimizden geleni yapıyoruz. Meslek ve beceri edindirme ile istihdama yönelik projelerde kadınlara öncelik tanıyacağız" dedi.

    TESTE GİR BORCU BİTİR
    Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Bu borçlardan kolayca kurtulmak mümkün. 30 Nisan ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Aralık'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemiş ise 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek. Test sonucunda hane içindeki gelir asgari ücretin üçte birinden (bin 192 liradan az) az çıkarsa, prim borçları silinecek. Bu kişilerin primlerini devlet ödeyecek.

        GEÇİŞ YOLU BELİRDİ
        Ulaştırma Bakanlığı        , Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolunun da belirginleşmeye başladığını aktardı.

        YENİ HAYAT
        Geleceğin yatları konusunda ipucu, Güney Koreli yat tasarımcısı Yeojin Jung'un tasarladığı Estrella ile geldi. Global tasarım ödülleri A'Design Award'da 2021'in en iyi yat tasarımı dalında bronz kategoride ödüllendirilen bu süper yat, Star Wars'ın meşhur kanatlı yıldız gemisi Naboo Royal Starship'ten ilham almış. 20 kişi kapasiteli yat, tasarımıyla geniş bir görüş açısı sunuyor.

        TÜRK ÖĞRENCİLER DÜNYA BİRİNCİSİ
        TOBB ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen uçak motoru tasarım yarışmasında Concorde'un tedavülden kaldırılmasının en önemli sebeplerinden olan yakıt tüketimi ve ses patlaması problemine çözüm bularak dünya birincisi oldu. Phoenix takımı, ses patlaması olmayan bir turbo fan motor tasarladı.

        E-TİCARETİN YILDIZI ANADOLU
        E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO'su Yüksel Eminoğlu, 2020'de en çok e-ticaret işlem artışının en çok yaşandığı 5 ilin Hakkari, Muş, Kırşehir, Bitlis ve Yozgat olduğunu belirtti. Eminoğlu, "Bu kentlerden yapılan online alışverişlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre Hakkari'de yüzde 77, Muş'ta yüzde 63, Kırşehir'de yüzde 59, Bitlis'te yüzde 52 ve Yozgat'ta yüzde 47 artış yaşandı" dedi.

        AKKUYU'DA ÇALIŞACAK GENÇLER MEZUN OLDU
        Akkuyu         Nükleer AŞ, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'ndeki, 22 Türk öğrencinin hepsinin programı başarıyla tamamladığını duyurdu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için personel yetiştirme programı kapsamında 2019'da eğitimlerine başlayan gençlerin 12'si şeref derecesi aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Eylül'de Akkuyu Nükleer AŞ'de istihdam edilecek.
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        Haberler Ekonomi İşyerinin sırrını kopyalayana ceza (Ekonomi haberleri)
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