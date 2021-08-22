İşyerinin sırrını kopyalayana ceza (Ekonomi haberleri)

Çalıştığı işyerinde, sınavlara hazırlanmak gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bilgiyi kopyalayan mühendis, istifa ederek ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sır nitelikteki bilgiyi kopyalayan mühendisin ceza ödemesi gerektiğine hükmetti. 'Gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırı davrandığı' belirtilen işçi, 150 bin lira ceza ödeyecek.
KADINLARA ÜCRETSİZ MESLEK KURSU
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür ve Sanat Evleri'nde ücretsiz mesleki beceri kurs ve eğitimleri, yüzlerce kadının katılımıyla sürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kadınların geleceğe daha güvenle bakması için elimizden geleni yapıyoruz. Meslek ve beceri edindirme ile istihdama yönelik projelerde kadınlara öncelik tanıyacağız" dedi.
TESTE GİR BORCU BİTİR
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Bu borçlardan kolayca kurtulmak mümkün. 30 Nisan ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Aralık'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemiş ise 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek. Test sonucunda hane içindeki gelir asgari ücretin üçte birinden (bin 192 liradan az) az çıkarsa, prim borçları silinecek. Bu kişilerin primlerini devlet ödeyecek.