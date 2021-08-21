Yurt dışı tedavi ücreti devletten

Tedavisi yurt içinde mümkün olmayan bazı hastalıklarda devlet vatandaşı yalnız bırakmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu; akciğer nakli, kemik iliği ve kök hücre nakli, gen tedavisinde masrafları karşılıyor. Yurt dışı tedavide Avusturya, Almanya, Amerika, İsviçre başı çekiyor. İşte yurt dışı tedavi rehberi:

✖ Kimler yararlanabiliyor?

Yurt dışında 3 grup tedavi görebiliyor. Yurt içinde tedavisi yapılamayanlar, işvereni tarafından iş için gönderilen işçiler, kamuda çalışanlardan görevde bulundukları ülkede hastalananlar.

✖ Katılım payı alınıyor mu?

Sigortalı katılım payı ödemiyor.

✖ Kendi imkanları ile tedavi olanın masrafları karşılanır mı?

Yurt içinde tedavinin yapılamadığının belgelenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bunun için gerekli sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi, belirlenen hastaneler tarafından teyit edilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nca da bunun onaylanması gerekiyor.

✖ Hastaya mı hastaneye mi ödeme yapılıyor?

Kişi öncelikle var ise yurt dışında SGK ile sözleşme yapmış hastaneye sevk edilir, bu durumda giderlerin tümü karşılanır. Yurt dışında sözleşmeli hastane olmaması durumunda sevk edilen hastanede giderin tamamı yine ödenir. Ancak yurt dışında sözleşmeli hastane olduğu halde kişinin bu hastaneye gitmemesi halinde, sözleşmeli yere ödenebilecek tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır.

ULAŞIM KATKISI

✖ Refakatçi gideri karşılanır mı?

Hastayla beraber refakatçisine hem yol giderleri verilir hem de yurt dışında geçen süreleri kadar ayrıca harcırah ödenir.

✖ Acil hallerde süreç nasıl işliyor?

Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda sevke gerek olmadan tedavi yaptırılabiliyor. Yurt içinde yapılamayan tetkik, tahlillerin, numunenin gönderilmesi suretiyle yurt dışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılabilmesi de SUT ile mümkün bulunuyor.