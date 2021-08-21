Tedavi yurt içinde mümkün olmayan bazı hastalıklarda devlet vatandaşını yalnız bırakmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) akciğer nakli, kemik iliği ve kök hücre nakli, gen tedavisinde masrafları karşılıyor. Yurt dışı tedavide Avusturya, Almanya, Amerika, İsviçre başı çekiyor. Yurt dışına gönderilenlerin öncelikle yurt içinde tedavilerinin gerçekleşemediğini belgelemesi gerekiyor. Yurt dışında yapılan tedavilerde herhangi bir katılım payı alınmıyor.
GİDİŞ-DÖNÜŞ MASRAFI DA ÖDENİYOR
Tedavi alınacak sağlık kuruluşunun hizmet bedelinin belirli bir oranını talep etmesi durumunda kurum konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapıyor. Hasta refakatçisinin gidiş-dönüş yol giderleri de karşılanıyor. Tıbbi nedenlerle yurt dışında tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler konsolosluklar aracılığıyla kuruma gönderiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, acilen yurt dışında kemik iliğinden kök hücre nakli olacak hastanın masraflarını da devlet ödüyor. Yurt dışı tedavi imkanlarına ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle;
Yurt dışına gitme süreci nasıl işliyor, kimler yararlanabiliyor?
Yurt dışında üç grup tedavi görebiliyor. Birincisi yurt içinde tedavisi yapılamayanlar. İkincisi, işvereni tarafından iş için gönderilen işçiler ve kamuda çalışanların 6 aydan kısa süreli gönderildiyseler acil durum masrafları ödeniyor. Üçüncü grupta da yurt dışına 6 aydan uzun süreyle sürekli gönderilenler faydalanabiliyor.