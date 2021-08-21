Yurt dışında yapılan tedavi için katılım payı alınıyor mu?

Sigortalılar katılım payı ödemiyor. Yurt dışındaki hastanenin hizmet bedelinin bir kısmını istemesi durumunda da konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapılabiliyor. SGK ile sözleşmesi olmayan hastanede tedavi görülmesi durumunda sözleşmeli hastanede ödenecek tutar dikkate alınıyor.

Yurt dışında kendi imkânları ile tedavi olanın masrafları karşılanır mı? Yurt dışı tedavilerde yurt içinde tedavinin yapılamadığının belgelenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bunun için gerekli sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ve bunun Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilmesi, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanması gerekiyor.

Hastanın refakatçisinin giderleri karşılanıyor mu?

Hastayla beraber refakatçisine hem yol giderleri verilir hem de yurt dışında geçen süreleri kadar ayrıca harcırah ödenir. Yurt dışına sevk ile gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin (18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme şartı aranmaz) yol gideri, ulaşım aracına ilişkin fatura, bilet tutarı kurumca karşılanır.



Acil müdahale gereken durumlarda süreç nasıl işliyor?

Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda sevke gerek olmadan yurt dışında tedavi yaptırılabilir. Acil müdahale ve sevke konu hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar haricindeki tedavi giderleri ödenmez. Yurt içinde yapılamayan tetkik, tahlil ve numunelerin gönderilmesi suretiyle yurt dışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılabilmesi de SUT ile mümkün bulunuyor.