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    • Ekonomi
    • 21.08.2021 09:02
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    • 21.08.2021 09:02
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    Dikiş tutturmaya çalışıyor tüm dengeler alt üst! Uzman isimden altın fiyatları için köpük uyarısı: Agresif yükselişlere asla...

    Altın almak ya da satmak isteyenler gelecek günlerde piyasaları nelerin beklediğini merak ediyor. Bu doğrultuda da piyasa uzmanları tarafından yapılan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara odaklandı. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.

    Uzman isimden altın fiyatları için uyarı!

    Dikiş tutturmaya çalışıyor tüm dengeler alt üst! Uzman isimden altın fiyatları için köpük uyarısı: Agresif yükselişlere asla... Son günlerde düşüşlü çıkışlı bir seyir çizen altın fiyatlarında yaşanan değişimler heyecanla takip ediliyor. İki üç aylık periyotta yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Altın fiyatlarının çizdiği grafik yatırımcısını şaşırtmaya devam ederken yeni gelişmeler yaşandı. Uzmanlar isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sürekli okunuyor.

    ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

    Altın fiyatları tahmini sonrası dolar fiyatlarıyla ilgili bir balon uyarısında bulunan İslam Memiş, "Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

    "PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

    Söz konusu düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyen Memiş, "Bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almayın" dedi.

    Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi FED'in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu. Gram altın 30 lira birden değer kaybetti.

    "DÜŞÜŞLERİN NEDENİ YATIRIMCIYI TUZAĞA ÇEKMEKTİR"

    Altında yaşanan düşüşten sonra yatırımcıların panik yaptığı için korku satışları gerçekleştirdiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 480 lira seviyesinden 450 lira seviyelerine kadar geriledi.

        "PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

        Yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyaran Memiş, "Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük.

        Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor.

        YIL SONU ZİRVELER VAR MI?

        - Geniş bant aralıkları aylık bazda yaşandığı için yatırımcısında kafa karışıklığına neden olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

            Altın fiyatlarının yılın kalan yarısında zirve ve dip sevilerini tekrar göreceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarında yılın kalan yarısı için ne yükselişlerin ne de düşüşlerin bittiğini söyleyemem.
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            Haberler Ekonomi Dikiş tutturmaya çalışıyor tüm dengeler alt üst! Uzman isimden altın fiyatları için köpük uyarısı: Agresif yükselişlere asla...
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