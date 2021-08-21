Dikiş tutturmaya çalışıyor tüm dengeler alt üst! Uzman isimden altın fiyatları için köpük uyarısı: Agresif yükselişlere asla... Son günlerde düşüşlü çıkışlı bir seyir çizen altın fiyatlarında yaşanan değişimler heyecanla takip ediliyor. İki üç aylık periyotta yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Altın fiyatlarının çizdiği grafik yatırımcısını şaşırtmaya devam ederken yeni gelişmeler yaşandı. Uzmanlar isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sürekli okunuyor.

ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

Altın fiyatları tahmini sonrası dolar fiyatlarıyla ilgili bir balon uyarısında bulunan İslam Memiş, "Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.