Ziraat Bankası hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Ziraat Bankası hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir