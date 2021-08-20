Ziraat Bankası hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Ziraat Bankası hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

Ziraat Bankası hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Ziraat Bankası hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Son mesai günü tamamlanınca tüm illerden vatandaşlar halledemedikleri işlemler için bankaların hafta sonu çalışıp çalışmadığını merak eder oldu. Özellikle güncel Ziraat Bankası çalışma saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?
Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM'lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir." Yani hafta sonu hizmet verilmiyor.
GÜNCEL BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.