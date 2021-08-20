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    • Ekonomi
    • 20.08.2021 19:15
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    • 20.08.2021 19:17
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    Ziraat Bankası hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Ziraat Bankası hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

    Haftanın son iş günü tamamlandı ve vatandaşlar Ziraat Bankası hafta sonu açık mı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hesap açma-kapama, fatura, kredi, kredi kartı ödeme gibi daha pek çok işlemlerin yapıldığı bankaların hafta sonlarında da hizmet veriyor mu merak edilenler arasında yer alıyor. Bu noktada en çok ziyaret edilen bankalardan biri olan Ziraat Bankası’nın çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki 21-22 Ağustos Ziraat Bankası hizmet veriyor mu?

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası hafta sonu açık mı?

    Ziraat Bankası hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Ziraat Bankası hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Son mesai günü tamamlanınca tüm illerden vatandaşlar halledemedikleri işlemler için bankaların hafta sonu çalışıp çalışmadığını merak eder oldu. Özellikle güncel Ziraat Bankası çalışma saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...

    ZİRAAT BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

    Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM'lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir." Yani hafta sonu hizmet verilmiyor.

    GÜNCEL BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Ziraat Bankası hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…
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