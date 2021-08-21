İstanbul’da konut fiyatlarında yüzde 52’ye varan artış! Rekor Adalar’da...

İstanbul'un en değerli ilçeleri ve 1 yılda en çok değerlenen ilçeleri belli oldu. Endeksa verilerine göre; en değerli ilçeler listesinde ilk sırayı Sarıyer aldı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 857 lira olan Sarıyer'i, 14 bin 844 lira ile Beşiktaş, 12 bin 85 lira ile Bakırköy, 11 bin 738 lira ile Kadıköy takip etti. Son 1 yıl içinde en çok değer kazanan 5 ilçe ise Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Avcılar oldu. Adalar'da konutlar son 1 yılda yüzde 51.95 değer kazanırken; yüzde 51.83 ile Şile, yüzde 37.32 ile Büyükçekmece, yüzde 36.97 ile Sarıyer, yüzde 36.58 ile Avcılar izledi.