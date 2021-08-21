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    • Ekonomi
    • 21.08.2021 10:43
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    • 21.08.2021 10:43
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    A101'de %70'e varan inanılmaz kampanyalar! A101 21 Ağustos aktüel kataloğunda koşanın yetişeceği indirimler!

    A101 21 Ağustos aktüel kataloğuyla pek çok kişinin merakla beklediği indirim saatleri başladı. A101'de bu hafta sonu Keskinoğlu Yumurta Omega-3 10'lu, Dr.Oetker Dark Kakao, Doğadan Çay Gizli Bahçe, Zeo Siyah Zeytin, Bolmix Vişne Reçeli, Vince Draje Ayva Aromalı, Mistral Peçete 100'lü, Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Platinum Plus 22'li, Şahin Pastırma Dana Çemensiz, Torku Kavurma Dana, Erpiliç Göynük Köfte, Banvit Lezita Dilimli Piliç Salam ve Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) var. Ayrıca 10 TL üzeri alışverişlerde Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li ve Kotex Ped Ultra 16'lı ürünlerindeki indirim dikkat çekecek.

    A101 21 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

    A101'de %70'e varan inanılmaz kampanyalar! A101 21 Ağustos aktüel kataloğunda koşanın yetişeceği indirimler başladı. 10 TL üzeri alışverişlerde Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li ve Kotex Ped Ultra 16'lı ürünlerinde kampanya var. Ayrıca A101'de bu hafta sonu Keskinoğlu Yumurta Omega-3 10'lu, Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Platinum Plus 22'li, Şahin Pastırma Dana Çemensiz, Torku Kavurma Dana, Erpiliç Göynük Köfte, Banvit Lezita Dilimli Piliç Salam ve Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı), Dr.Oetker Dark Kakao, Doğadan Çay Gizli Bahçe, Zeo Siyah Zeytin, Bolmix Vişne Reçeli, Vince Draje Ayva Aromalı, 100'lü Mistral Peçete ürünleri var.

    A101 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Keskinoğlu Yumurta Omega-3 10'lu

        Dr.Oetker Dark Kakao

        Doğadan Çay Gizli Bahçe

        Zeo Siyah Zeytin, Bolmix Vişne Reçeli
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            Haberler Ekonomi A101'de %70'e varan inanılmaz kampanyalar! A101 21 Ağustos aktüel kataloğunda koşanın yetişeceği indirimler!
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