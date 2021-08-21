A101'de %70'e varan inanılmaz kampanyalar! A101 21 Ağustos aktüel kataloğunda koşanın yetişeceği indirimler başladı. 10 TL üzeri alışverişlerde Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li ve Kotex Ped Ultra 16'lı ürünlerinde kampanya var. Ayrıca A101'de bu hafta sonu Keskinoğlu Yumurta Omega-3 10'lu, Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Platinum Plus 22'li, Şahin Pastırma Dana Çemensiz, Torku Kavurma Dana, Erpiliç Göynük Köfte, Banvit Lezita Dilimli Piliç Salam ve Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı), Dr.Oetker Dark Kakao, Doğadan Çay Gizli Bahçe, Zeo Siyah Zeytin, Bolmix Vişne Reçeli, Vince Draje Ayva Aromalı, 100'lü Mistral Peçete ürünleri var.