Memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum! Memur zammı son teklif ne?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Toplu sözleşme takvimine göre, 10 Ağustos'a kadar komisyonlar çalışmalarını yürütürken, 11 Ağustos'ta taraflar pazarlık masasına oturdu ve 12 Ağustos'ta hükümetin teklifi açıklandı. Bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.