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    • Ekonomi
    • 21.08.2021 16:29
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    • 21.08.2021 16:29
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    Memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum! Memur zammı son teklif ne?

    Memur zammı ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 7 milyon memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranının belli olacağı memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum nedir? Memur zammı son teklif ne? 2 Ağustos’ta başlayan görüşmeler devam ederken, sendikalar ve hükümet arasında karşılıklı teklifler veriliyor. Son görüşmede hükümetin teklifini yetersiz bulan sendikalar yeni teklif bekliyordu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği sona eriyor.

    takvim.com.tr
    Memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum!

    Memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum nedir? Memur zammı son teklif nedir? Memur zamları için hükümetin verdiği tekliften memnun olmayan sendikalar yeni teklifi bekliyor. Hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu. İşte, memur zammı son teklif!

    MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

    Toplu sözleşme takvimine göre, 10 Ağustos'a kadar komisyonlar çalışmalarını yürütürken, 11 Ağustos'ta taraflar pazarlık masasına oturdu ve 12 Ağustos'ta hükümetin teklifi açıklandı. Bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor.

    Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

    Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.

    Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmelerin bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği yarın akşam itibarıyla sona erecek.

        UZLAŞMA OLMAZSA NE OLACAK?

        Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.

        TALEPLER NELERDİR?

        Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
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        Haberler Ekonomi Memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum! Memur zammı son teklif ne?
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