Memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum! Memur zammı son teklif ne?

Memur zammı ne zaman açıklanacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum nedir? Memur zammı son teklif nedir? Memur zamları için hükümetin verdiği tekliften memnun olmayan sendikalar yeni teklifi bekliyor. Hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu. İşte, memur zammı son teklif!
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.
Toplu sözleşme takvimine göre, 10 Ağustos'a kadar komisyonlar çalışmalarını yürütürken, 11 Ağustos'ta taraflar pazarlık masasına oturdu ve 12 Ağustos'ta hükümetin teklifi açıklandı. Bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor.
Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.
Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmelerin bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.