Bekar-evli-çocuklulara en az 3.216 lira! 12 ay boyunca parça parça ödeniyor! Yıl boyunca alabilirsiniz…

Bekar, evli, çocuklu kişilere her ay yüzlerce lira destek! Toplamda 3.216 lira ödeme yapılıyor. Çalışanların bekar, evli veya çocuklu olması durumunda ödenen miktarda değişiklik yapılıyor. Asgari geçim indirimi olarak bilinen katkı sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Çocuk sayısı ve medeni duruma göre de ödenen miktar farklılaşıyor. Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen kişiler, ücret gelirini yıllık beyanname ile bildirenler, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar bu ödemelerden faydalanıyor.
GÜNCEL ÜCRET TABLOSU
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL