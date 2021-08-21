Bekar-evli-çocuklulara en az 3.216 lira! 12 ay boyunca parça parça ödeniyor! Yıl boyunca alabilirsiniz…

EŞLERİN ÇALIŞMASINDA ALINABİLİYOR MU?

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek.

BOŞANMIŞ ÇİFTLERDE VAR MI?

Ücretli olan aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, emekli maaşı alanlar da çalışmayan, herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil ediliyor. Boşanmış eşlerden velayete sahip olanın faydalanması mümkün.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilir. Ücretlinin maaşına yansıyacak kısımda mahsup edilen miktar kadar olacak.