Turkcell’den yeni nesil yazılım şirketi (Ekonomi haberleri)

Turkcell, geleceğin teknolojilerini üretmek ve yazılım alanında inovatif ürün ve hizmetler geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor. Dijitalleşmenin büyük fırsatlar sunduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yazılım alanında Türkiye'nin kendi kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve bu alandaki çalışanları desteklemek için yerli ve milli bir yazılım seferberliği başlatıyoruz. Bu sayede ülkemizde yeni nesil çalışma, öğrenme ve gelişim modelleri geliştirmeyi, teknoloji alanında daha fazla katma değer üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

SATIŞ GELİRİNİ YÜZDE 50 ARTIRDI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin, toplam satış gelirleri, ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.9 artışla 411.4 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi öncesi net kârını yüzde 75.8 artıran şirketin net kârı ise 39.6 milyon lira oldu. Arzum CEO'su Mete Zadil, "Özellikle aşılanma oranının yaygınlaşması ve normalleşmenin başlaması ile birlikte finansal sonuçlarımızda beklentilerin üstünde başarılı bir büyüme elde ettik" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE İÇİN SON GÜN!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlere tercih yapmaları için tanınan süre doluyor. Tercih işlemleri bugün saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym. gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından kendileri yapacak. Tercihlerini son güne bırakan adaylara "Yanlış ve hatalı tercih yapmamak için dikkatli olun" diye seslenen İstinye Üniversitesi Kurum Psikoloğu Saime Serpil Özgül, adayların öncelikle çevresel faktörleri değil, kendi isteklerini baz alarak bir tercih listesi oluşturmaları gerektiğini belirtti. Özgül, puana göre değil, istenilen bölüme göre sıralama yapmaları konusunda adayları uyardı.

1 AYDA 200 BİN İSTİHDAM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, Temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Bursa'da bir toplantıda konuşan Yılmaz, "İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde 200 bin artış var. Dolayısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil" dedi. 26 teşvik uygulaması olduğunu, 19'unun halihazırda sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Asgari ücret desteğini de 2021 yılı içinde uygulamaya, işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 26 teşvikle istihdama katkı için sağladığımız destek tutarı yaklaşık 224 milyar lira. Devletimiz bu konuda çok ciddi kaynak aktarmış ve aktarmaya devam etmektedir."

TEKNOFEST HEYECANI

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki Teknoloji Yarışmaları'na 4 yılda 207 farklı üniversiteden 21 bin 21 öğrenci başvurdu. Yarışlar bu yıl 35 farklı kategoride düzenlenecek. Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları ilk kez yapılacak. 21-26 Eylül'de İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar 5 milyon lirayı aşkın ödülün sahibi olacak.

ÜSTÜ AÇILDI

Aston Martin'in Valkyrie modelinin üstü açılır versiyonu görücüye çıktı. Valkyrie Spider, 6.5 litrelik V12 motora sahip. Tavanı çıkarıldığında saatte 330 kilometre hızı geçebiliyor. Karbon fiber tavanı yerine koyduğunuzda ise saatte 350 kilometre hızın ötesine geçebiliyor. Sağ ve soldan direksiyonlu versiyonları ile satılacak modelden sadece 85 adet üretilecek.

SANDVİÇ SEVENLERE ŞOK

Siber saldırılardan etkilenen şirketler arasına ABD'li sandviç zinciri Subway de eklendi. Subway'in Türkiye adresi olan www.subwaysiparis.com hacklendi, 51 bin 295 kişi etkilendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 'SQL veri tabanının bir kopyasının 3 Temmuz'da ele geçirildiği ve bu durumun isim, soyadı, e-posta, uzaktan sipariş hesabı için kullanılan şifre, telefon numarası, adres ve önceki sipariş bilgisi verilerinin etkilendiği' belirtildi. "Bu ihlal sırasında hiçbir finansal bilginin ve/veya kimlikte yer alan herhangi bir bilginin tehlikeye atılmadığını bildirmek isteriz" diyen şirket, konuyla ilgili bilgi sahibi olduktan sonra derhal aksiyon aldığını duyurdu.