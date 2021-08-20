Bu bölgelerde evi olanlar yaşadı! Değeri katlanacak | İstanbul'un en çok değerlenecek ilçeleri

"FİYAT ARTIŞLARI YER YER YÜZDE 100'E KADAR ÇIKABİLİYOR"

'İstanbul'un genelinde çok ciddi bir fiyat artışı gözlemliyoruz. Bu artışlar yer yer yüzde 100'e kadar çıkabiliyor' açıklamasında bulunan Yazıcı, "Örneğin Beykoz, Sarıyer ve Avcılar'da bunu görüyoruz. Bu ilçeleri Başakşehir, Üsküdar ve Adalar takip ediyor. Artış genel olarak ortalamada yüzde 50 civarlarında. Birçok sebebi var. Konut imalatı bir miktar devam ediyorsa da ihtiyacın daha altında. Arz ve talep dengesi bozuldu, inşaat maliyetleri çok arttı, yerine koyma maliyeti yüksek, bütün bunlar fiyatları yukarı çekti. Faiz oranları yüksek olunca konuta yatırım yapmak yerine faizden gelir almak isteyenler ortaya çıktı. Konut sahipleri alternatif maliyetleri düşünüp faiz miktarı ile konut fiyatlarını arttırmaya başladı. Bütün bunlar fiyatları yukarı çekiyor. Aslında İstanbul barınma sorununa doğru gidiyor" dedi.