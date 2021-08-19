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    • Ekonomi
    • 19.08.2021 18:04
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    • 19.08.2021 18:04
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    Şubeye gitmeden vadesiz hesap açma nasıl yapılır? Ziraat Bankası online vadesiz hesap açma işlemi nereden yapılıyor?

    Ziraat Bankası’nda vadesiz hesap açmak isteyen, fakat şubeye gitmeden bunu yapmak isteyen vatandaşlar Şubeye gitmeden vadesiz hesap açma nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Hem zaman kaybetmeden hızlıca işlemini halletmek hem de koronavirüs salgınından dolayı şubeye gitmek istemeyenler online olarak nasıl işlem yapılabildiğini merak ediyor. Peki Ziraat Bankası online vadesiz hesap açma işlemi nereden yapılıyor?

    takvim.com.tr
    Şubeye gitmeden vadesiz hesap açma nasıl yapılır?

    Şubeye gitmeden vadesiz hesap açma nasıl yapılır? Ziraat Bankası online vadesiz hesap açma işlemi nereden yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ziraat Bankası üzerinden hesap açmak isteyen fakat şubeye gitmeden online olarak halletmek isteyenler bu işlemleri yapabiliyor mu? Ziraat Bankası vadesiz hesap özellikleri neler? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    ZİRAAT BANKASI VADESİZ HESAP AÇMA ONLINE YAPILIR MI?

    Ziraat Bankası hesap açma online başvuru yalnızca bankanın müşterilerine açık bir işlemdir. Yeni hesap açtıracak olanlar online başvuru yapamaz. Mevcut müşteriler ise ziraatbank.com.tr adresinden bireysel müşteri girişi yaptıktan sonra "Hesaplarım- Tüm Hesaplarım- Yeni Hesap Aç" adımlarını izleyerek online işlem yapabilirler.

    Bankanın vadesiz, altın ve vadeli olmak üzere temelde 3 farklı mevduat hesabı bulunmaktadır. Vadeli türünde Ziraat Bankası hesap açma başvurusu yapacaksınız seçeneğiniz oldukça fazla. Vefalı hesap, dönem ödemeli TL mevduat hesabı, vadeli TL mevduat hesabı, birikimli hesap, konut hesabı ve çeyiz hesabı haricinde vadeli döviz mevduat ürünleri için de Ziraat hesap açma başvurusunda bulunabilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI VADESİZ HESAP ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Türk Lirası cinsinden Ziraat Bankası mevduat hesabı açtıran müşteriler hesaplarını şu işlemlerde kullanabilirler:

    EFT ve havale gibi para transferleri, şubeye gitmeye gerek kalmadan telefondan ya da internet bankacılığından yapılabilir.
    Hesapta yeterli miktarda para bulunduruldukça otomatik ödeme talimatı verilerek; fatura, kredi ve kredi kartı ödemelerinin gecikmeye girmesi engellenebilir.

        Döviz ve altın ürünleri için Ziraat Bankası hesap açma online işlemler menüsünden gerçekleştirilebilir.
        DBS kaydı ve IDBS raporlamaları mobil ve internet şubeden istenilen zaman diliminde görüntülenebilir.
        Cep telefonuna TL yükleme, trafik, vergi ve resmi kurum ödemeleri Ziraat Bankası vadesiz TL mevduat hesabı ile yapılabilir.
        ÖSYM, MEB ve KYK ile ilgili eğitim, üniversite ve sınav ücretlerinin yatırılması için bu hesap kullanılabilir.
        Vadeli ya da vadesiz tüm hesap bilgileri, hesapta kalan bakiye ve geçmiş dönem hesap hareketlerine istenildiği an ulaşılabilir.
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        Haberler Ekonomi Şubeye gitmeden vadesiz hesap açma nasıl yapılır? Ziraat Bankası online vadesiz hesap açma işlemi nereden yapılıyor?
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