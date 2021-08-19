Şubeye gitmeden vadesiz hesap açma nasıl yapılır? Ziraat Bankası online vadesiz hesap açma işlemi nereden yapılıyor?

Bankanın vadesiz, altın ve vadeli olmak üzere temelde 3 farklı mevduat hesabı bulunmaktadır. Vadeli türünde Ziraat Bankası hesap açma başvurusu yapacaksınız seçeneğiniz oldukça fazla. Vefalı hesap, dönem ödemeli TL mevduat hesabı, vadeli TL mevduat hesabı, birikimli hesap, konut hesabı ve çeyiz hesabı haricinde vadeli döviz mevduat ürünleri için de Ziraat hesap açma başvurusunda bulunabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VADESİZ HESAP ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Lirası cinsinden Ziraat Bankası mevduat hesabı açtıran müşteriler hesaplarını şu işlemlerde kullanabilirler:

EFT ve havale gibi para transferleri, şubeye gitmeye gerek kalmadan telefondan ya da internet bankacılığından yapılabilir.

Hesapta yeterli miktarda para bulunduruldukça otomatik ödeme talimatı verilerek; fatura, kredi ve kredi kartı ödemelerinin gecikmeye girmesi engellenebilir.