Gaziantep’e yeni cazibe merkezi

Limak, faaliyette bulunduğu bölgelerin yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Gaziantep'teki çimento yatırımını Kilis'e taşıyan grup, bölgenin yeni yatırım merkezi haline dönüşmesi için çalışmalara başladı. 2006'dan bu yana Limak tarafından işletilen Gaziantep Şehitkamil'deki çimento fabrikasının bulunduğu arazi, yeni planlamayla birlikte bölgenin yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni cazibe merkezi olacak. 1.5 milyon metrekare olan bölgenin 600 bin metrekarelik alanının ticari ve bireysel gayrimenkule ayrılması planlanıyor. 900 bin metrekaresi ise kent ormanı, eğitim, sağlık ve kamusal alanlar olarak kullanılacak.

25 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Yaklaşık 25 bin nüfusun ikamet edeceği projede, 200 bin metrekare park alanı planlandı. Bu alanda 60 bin metrekarelik bir kent ormanı, Limak tarafından kamunun kullanımına sunuldu. Bölgede ayrıca eğitim ve sağlık tesislerinin yanında bir de alışveriş merkezi tasarlanıyor. Proje ulaşım hattı açısından da avantajlı konumda. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serhan Bacaksız, "Çimento üretimini, çevre ve insan sağlığıyla ilgili tüm kriterlere uygun yapıyor olmamıza rağmen, Gaziantep'in sosyal ve ticari hayatının merkezinde bu kadar büyük bir fabrika alanının olmaması gerektiği kanaatine vardık ve Gaziantep Çimento Fabrikası'nı 250 milyon dolar yatırımla Kilis'e taşımaya karar verdik" dedi. Gaziantep'in, yerli ve yabancı yatırımcı açısından önem taşıdığını ifade eden Bacaksız, "Bu bölgeye örnek teşkil edecek bir planlama kazandırdığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

'BELEDİYELERLE ÇALIŞTIK'

Araziyi Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel dokusuna uygun şekilde değerlendirmek istediklerini söyleyen Bacaksız, "İmar revizyon planını ve parselizasyonunu tamamladığımız arazimiz için çalışmalarımıza başlıyoruz. Planları yaparken Büyükşehir ve Şehitkamil Belediyesi ile akıl birliği içinde çalıştık" dedi.

YENİ BİNA SAYISI YÜKSELİYOR

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları, ilk 6 ayda 2020'nin aynı dönemine göre artış gösterdi. Bina sayısı yüzde 88.4, yüzölçümü yüzde 45.3, değeri yüzde 93.7 ve daire sayısı ise yüzde 49.8 arttı. TÜİK verilerine göre; yapı ruhsatı verilen yapıların ilk 6 ayda toplam yüzölçümü 65.4 milyon metrekareyken, 38.5 milyon metrekaresi konut, 14.4 milyon metrekaresi konut dışı ve 12.5 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı oldu. Kullanma amacına göre en yüksek payı 47.1 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 30 ARTTI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan 'İkinci El Konut Piyasası' raporuna göre; bu yılın ikinci çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 30 artış görüldü. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 239 lira, ortalama amortisman süresi 20 yıl, ortalama satış süresi ise 63 gün oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde 289 bin 760 konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2 artış kaydetti. 56 bin 449 ile ikinci çeyrekteki konut satışlarının yüzde 19'unun gerçekleştiği İstanbul'da, fiyatlar 1 yılda yüzde 24 artış gösterdi ve ortalama metrekare fiyatı 4 bin 755 lira oldu. Ankara'da, 28 bin 180 satış ile ikinci çeyrekteki konut satışlarının yüzde 10'u gerçekleşti, fiyatlar 1 yılda yüzde 25 yükseldi ve ortalama metrekare fiyatı 2 bin 483 lira oldu. Konut satışlarının yüzde 6'sının gerçekleştiği İzmir'de 16 bin 325 adet satış oldu ve fiyatlar 1 yılda yüzde 33 artış gösterdi.