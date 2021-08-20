100 milyon dolar değerinde kripto para çalındı! Japon kripto para borsasında şok

TWITTER'DAN DUYURDU

Şirket Twitter'da "#LiquidGlobal sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz" dedi. Ayrıca şirket varlık yatırma ve çekmenin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, çalınan varlıkların hareketlerinin izlenmekte olduğu ve bu çalınan varlıkların dondurulması, geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı da vurgulandı.