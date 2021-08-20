100 milyon dolar değerinde kripto para çalındı! Japon kripto para borsasında şok

Japon kripto borsası Liquid, hackerların saldırısına uğradığını ve tahminen 100 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını açıkladı. Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının "tehlikeye atıldığını" duyurdu.
BBC'nin haberine göre bu son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı. Geçen hafta, dijital token platformu Poly Network, 600 milyon dolarlık bir soygunun merkezindeydi.
TWITTER'DAN DUYURDU
Şirket Twitter'da "#LiquidGlobal sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz" dedi. Ayrıca şirket varlık yatırma ve çekmenin askıya alındığını duyurdu.
Açıklamada, çalınan varlıkların hareketlerinin izlenmekte olduğu ve bu çalınan varlıkların dondurulması, geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı da vurgulandı.