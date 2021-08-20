Adana'ya 700 milyon TL'lik dev proje! Türkiye'nin en uzun 4'üncüsü olacak! 2022 yılında hizmete giriyor





"EKİM 2020'DEN BU YANA İNŞAAT HIZ KAZANDI"

İHA'ya konuşan Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, köprünün 492 milyon TL'ye ihale edildiğini söyleyerek, "20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla köprüyü devralacak Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon liralık kaynak aktarıldı. Bu Adana'mızda sevinçle karşılandı. Çünkü bu hükumetimizin Adana'ya tek kalemde vermiş olduğu desteklerden bir tanesiydi. Rekabet koşulları fazlasıyla sağlanıp 700 milyon liralık proje 492 milyon TL'ye önemli firmalardan birisi tarafından alındı. Ekim 2020'den bu yana projemiz hız kazandı" diye konuştu.