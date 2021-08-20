İşte memur ve memur emeklisine yapılacak yeni zam teklifi! Takvim.com.tr detaylara ulaştı

2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.
Memura zam, ek gösterge, refah payı ne olacak?
Bugüne kadar yapılan toplantılarda geneli ilgilendiren konuların ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlandı. Kamu çalışanları bu müzakerelerde önemli kazanımlar elde etti.
Çalışma Bakanı Bilgin'den Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
ZAM NE OLACAK?
Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor. TAKVİM üzerinde çalışılan yeni teklife ulaştı.
Memur ve emekli için teklifler