Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.08.2021 17:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 17:17
    ABONE OL

    İşte memur ve memur emeklisine yapılacak yeni zam teklifi! Takvim.com.tr detaylara ulaştı

    Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor. Memur ve memur emeklilerinin zam, ek gösterge ve refah payı gibi talepleri görüşmeler sonunda netleşecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, üzerinde çalışılan yeni tekliflere ulaştı. İşte detaylar...

    FARUK ERDEM
    İşte memur ve memur emeklisine yapılacak yeni zam teklifi

    2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

    Memura zam, ek gösterge, refah payı ne olacak?

    Bugüne kadar yapılan toplantılarda geneli ilgilendiren konuların ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlandı. Kamu çalışanları bu müzakerelerde önemli kazanımlar elde etti.

    Çalışma Bakanı Bilgin'den Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması



    ZAM NE OLACAK?
    Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor. TAKVİM üzerinde çalışılan yeni teklife ulaştı.

    Memur ve emekli için teklifler



        2 PUANLIK ARTIŞ
        Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artışta düşünülüyor.

        Edindiğimiz bilgiye göre yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranla 1 ya da 2 puan daha artabilir.

        EK GÖSTERGE MÜJDESİ
        Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer unvanlar da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek. Gelişmeleri izlemeye ve aktarmaya devam edeceğiz.

        Maaşlara ek gösterge zammı

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte memur ve memur emeklisine yapılacak yeni zam teklifi
        Haberler Ekonomi İşte memur ve memur emeklisine yapılacak yeni zam teklifi! Takvim.com.tr detaylara ulaştı
            SON DAKİKA