Tefe koyup çalacak etraf adeta harp alanı! Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Agresif yükseliş öncesi güzergahı mümkün mertebe.... 'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 485,20 liradan tamamladı. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.

"PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

Söz konusu düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyen Memiş, "Bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almayın" dedi.