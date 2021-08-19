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    • Ekonomi
    • 19.08.2021 10:58
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    • 19.08.2021 10:58
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    A101'de dört gözle beklenen kampanyalar! A101 19 Ağustos aktüel kataloğunda %34'e varan indirimler şahlanacak!

    Bugün A101'de haftanın indirimli ürünleri marketler açılır açılmaz raflarda satışa sunuldu. A101 19 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla yok yok diyeceğiniz kampanyalar raflarda olacak. Pek çok ürün indiriminin bulunduğu kataloğda Lenovo Tab M7 Tablet, Reeder P13 Blue Plus 64 GB akıllı telefonu, Xiaomi Earbuds Basic 2 kulaklık, Piranha su geçirmez telefon kılıfı, çok amaçlı mutfak banyo askı rayı, ONVO 50 ekran HD Android smart LED TV ve Güral Porselen tekli ürünler çok tercih edileceğe benziyor. Ürünler perşembe sabahı firmanın binlerce şubesinde yerini alıyor. İşte A101 19 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri...

    A101 19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

    A101'de dört gözle beklenen kampanyalar! A101 19 Ağustos aktüel kataloğunda %34'e varan indirimler şahlanacak. Kataloğda bu hafta Samsung Crystal UHD TV, ONVO 50 ekran HD Android smart LED TV, Arzum Crust Mix Eco Stand Mikser, Fantom Carbon dikey süpürge, Homend Royaltea çay makinesi, Arzum Starmix el mikseri, Kiwi seramik tabanlı ütü, Arzum Cookart eco midi fırın, Lenovo Tab M7 Tablet, Reeder P13 Blue Plus 64 GB akıllı telefonu, Xiaomi WI-FI pro sinyal yakınlaştırıcı, Xiaomi Earbuds Basic 2 kulaklık, Amazfit Verge GPS'li konuşma özellikli akıllı saat, Piranha şarj edilebilir soğutucu fan, Piranha su geçirmez telefon kılıfı, Triathlon çok amaçlı file seti ürünleri var.

    A101 19 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Lenovo Tab M7 Tablet

    Reeder P13 Blue Plus 64 GB akıllı telefonu

        Xiaomi Earbuds Basic 2 kulaklık

        Piranha su geçirmez telefon kılıfı

        Çok amaçlı mutfak banyo askı rayı
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            Haberler Ekonomi A101'de dört gözle beklenen kampanyalar! A101 19 Ağustos aktüel kataloğunda %34'e varan indirimler şahlanacak!
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