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    • Ekonomi
    • 19.08.2021 08:56
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    • 19.08.2021 08:56
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    19 Ağustos altın fiyatları ne oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Altın son durum!

    Altın fiyatları 19 Ağustos! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Altında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Altında yaşanan düşüş trendinin devam ettiği görülüyor. Peki; 19 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum!

    takvim.com.tr
    19 Ağustos altın fiyatları ne oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Altın son durum!

    19 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları gün gün araştırılıyor. Altının yükselmesi veya düşmesi durumunda vatandaşlar altın alıp satmak için hesap yapmaya başlıyor. Altının ons fiyatı 1.777 dolara gerilemişti. Dün dolarla yükselen gram altın ise 485 liranın altına düşmüştü. Altının düşüş trendi nedeniyle gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatları sorgulanıyor. İşte; 19 Ağustos altın fiyatları!

    19 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN FİYATI
    484,59
    487,92
    %-0,14

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
    485,14
    485,20
    %-0,09

    ALTIN/ONS ($) FİYATI
    1.780,45
    1.780,73
    %-0,50


    ÇEYREK ALTIN FİYATI
    776,46
    793,54
    %-0,09

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI
        3.104,92
        3.163,51
        %-0,09


        YARIM ALTIN FİYATI
        1.547,61
        1.586,61
        %-0,09

        ZİYNET ALTINI FİYATI
        3.104,92
        3.163,51
        %-0,09


        ATA ALTIN FİYATI
        3.229,00
        3.280,00
        %-0,15

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
        266,47
        320,10
        %-0,17


        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
        438,72
        459,68
        %-0,18
        GREMSE ALTIN FİYATI
        7.829,00
        8.006,00
        %-0,14
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        Haberler Ekonomi 19 Ağustos altın fiyatları ne oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Altın son durum!
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