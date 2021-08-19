19 Ağustos altın fiyatları ne oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Altın son durum!

19 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları gün gün araştırılıyor. Altının yükselmesi veya düşmesi durumunda vatandaşlar altın alıp satmak için hesap yapmaya başlıyor. Altının ons fiyatı 1.777 dolara gerilemişti. Dün dolarla yükselen gram altın ise 485 liranın altına düşmüştü. Altının düşüş trendi nedeniyle gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatları sorgulanıyor. İşte; 19 Ağustos altın fiyatları!