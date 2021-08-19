SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dikkat çeken enflasyon mesajı! PPK toplantı özeti yayınlandı

Gıda ve enerji gruplarındaki artışın bu gelişmede belirleyici olduğu, yıllık enflasyonun hizmetlerde sınırlı bir şekilde yükseldiği, temel mal grubunda ise bir miktar gerilediği belirtilen özette, "Temmuz ayında Türk lirası ılımlı bir seyir izlerken, uluslararası enerji fiyatları artış göstermiş, enerji dışı emtia piyasalarında sınırlı da olsa düşüşler sürmüştür. Buna karşın, gecikmeli etkiler ve tedarik zincirlerinde süregelen sorunlar nedeniyle üretici enflasyonundaki yükseliş eğilimi devam etmiştir. Bu görünüm altında, yıllık enflasyon çekirdek enflasyon göstergelerinden B'de yükselirken, C'de gerilemiş; göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Özette, uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelerin, birikimli kur etkileri ve iklim koşullarına bağlı etkilere ilave olarak belirli ürünlerdeki arz kısıtlarının gıda üretici enflasyonunu olumsuz yönde etkilediği, söz konusu artışların açılmayla birlikte tüketici fiyatlarına yansıdığı vurgulandı.

İşlenmemiş gıda fiyat gelişmeleri incelendiğinde, mevsimsellikten arındırılmış verilerin meyve fiyatlarında daha belirgin olmak üzere, taze meyve ve sebze fiyatlarında aylık bazda önemli bir artışa işaret ettiği belirtilen özette, "Süt fiyatları çiğ süt referans fiyatlarındaki düzenlemeye bağlı olarak yükseliş sergilerken, iklim koşullarına bağlı olarak yurt içi üretimi gerileyen bazı bakliyat kalemlerinde fiyat artışları izlenmiştir. İşlenmiş gıdada ekmek ve tahıllar alt grubu, peynir ve diğer süt ürünleri ile işlenmiş et ürünleri olumsuz ayrışmıştır. Dış fiyat baskıları nedeniyle katı ve sıvı yağlar bu dönemde öne çıkan bir diğer alt kalem olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.