3.300 TL maaş için hemen başvurun! Türkiye’nin her yerinde alım var! BİM’e yüzlerce personel…

3.300 TL maaşla personel alımı! Türkiye'nin her noktasında bulunan BİM marketlerine personel alımı yapılacak ve verilecek maaş en az 3.300 TL olacak. Pek çok kişiye istihdam fırsatı sunan markette kariyer hedefleyenler için şartlar belli oldu. Ülke genelinde özellikle genç nüfusa kariyer imkanı sunan BİM marketlerinde personel olarak görev yapmak isteyenler işçi alımları için detayları araştırıyor. İşte en az 3.300 TL maaşla iş imkanı!