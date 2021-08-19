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    • Ekonomi
    • 19.08.2021 15:45
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    • 19.08.2021 15:45
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    3.300 TL maaş için hemen başvurun! Türkiye’nin her yerinde alım var! BİM’e yüzlerce personel…

    Türkiye’nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerine yüzlerce personel alımı yapılıyor. Alınacak personeller en az 3.300 TL maaşla işe başlayabilecek. BİM’e birçok kadroya personel alımı yapılacağı duyuruldu. BİM’e satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, perakende satış elemanı ve depo işçisi gibi işçiler alınacak. En az maaşın 3.300 TL olduğu tahmin ediliyor. BİM personel alımı için İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    3.300 TL maaş için hemen başvurun! Türkiye’nin her yerinde alım var!

    3.300 TL maaşla personel alımı! Türkiye'nin her noktasında bulunan BİM marketlerine personel alımı yapılacak ve verilecek maaş en az 3.300 TL olacak. Pek çok kişiye istihdam fırsatı sunan markette kariyer hedefleyenler için şartlar belli oldu. Ülke genelinde özellikle genç nüfusa kariyer imkanı sunan BİM marketlerinde personel olarak görev yapmak isteyenler işçi alımları için detayları araştırıyor. İşte en az 3.300 TL maaşla iş imkanı!

    MAAŞ NE KADAR OLACAK?

    BİM, bünyesinde çalışacak personeller için en az 3.500 TL maaş ödüyor. Aynı zamanda yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti de vardır.

    Çalışma saatleri 08:45-17:45, 12:15-21:15 dir.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    BİM marketlerde işçi olarak görev almak isteyenlerin belirtilen birtakım başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. BİM personel alım başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

    18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

    En az İlköğretim Mezunu olmak,

    Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,

    Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.

        BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş HAKKINDA

        Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

        Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 600 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

        BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2013 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde dört yeni bölge merkezinin yanısıra 345 yeni mağaza açarak mağaza sayısında %9,5 oranında büyüme kaydeden BİM, 2013 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 4.000 mağaza sayısına ulaşmıştır.

        BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
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