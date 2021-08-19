3.300 TL maaş için hemen başvurun! Türkiye’nin her yerinde alım var! BİM’e yüzlerce personel…

3.300 TL maaşla personel alımı! Türkiye'nin her noktasında bulunan BİM marketlerine personel alımı yapılacak ve verilecek maaş en az 3.300 TL olacak. Pek çok kişiye istihdam fırsatı sunan markette kariyer hedefleyenler için şartlar belli oldu. Ülke genelinde özellikle genç nüfusa kariyer imkanı sunan BİM marketlerinde personel olarak görev yapmak isteyenler işçi alımları için detayları araştırıyor. İşte en az 3.300 TL maaşla iş imkanı!
MAAŞ NE KADAR OLACAK?
BİM, bünyesinde çalışacak personeller için en az 3.500 TL maaş ödüyor. Aynı zamanda yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti de vardır.
Çalışma saatleri 08:45-17:45, 12:15-21:15 dir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
BİM marketlerde işçi olarak görev almak isteyenlerin belirtilen birtakım başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. BİM personel alım başvuru şartları şu şekilde açıklandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
En az İlköğretim Mezunu olmak,
Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.