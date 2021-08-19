Personel, yazılım ve seyahate 1.4 milyon dolar: Ürün geliştirene 3'lü destek

Ülkemizde girişimcilere türlü destekler var. Ticaret Bakanlığı, girişimcilere, ürün geliştirme kapasitesini artırmak, ürünlerini farklılaştırmak ve tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek amacıyla geliştirecekleri projeleri için 1 milyon doları aşan destek sağlıyor. Bu kapsamda şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri karşılanıyor.

NEREYE, NE KADAR?

Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince;

TASARIMCI, modelist ve mühendis brüt maaşlarının yüzde 50'si, 1 milyon dolara kadar veriliyor. Bir projeyle başvurulabilecek bu destek, istenen kadar tasarımcı ya da mühendis için alınabiliyor. İstenirse, bunların 2 tanesi de yabancı uyruklu olabiliyor.

ALET, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının yüzde 50'si, 250 bin dolara kadar karşılanıyor.

TASARIMCININ proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin yüzde 50'si, 150 bin dolara kadar ödeniyor.

NASIL YARARLANIYOR?

Destek için, proje hazırlayıp Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. İnceleme sonucu destek kapsamına alınanlara, harcamalarını yapıp belgelerini DYS'den iletmelerinin ardından ödeme yapılıyor.