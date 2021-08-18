Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır? Bankalardan hesap işletim ücreti geri alma dilekçe örneği!

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMA EKRANI

Hesap işletim ücreti için göndermiş olduğunuz dilekçenize olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise mahkeme kararını, hesabınızdan kesilen ücret dekontu, kimlik bilgileriniz ve hesap işletim ücreti iadesi dilekçesi örneği ile beraber kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine iletmenizi ve hesap işletim ücreti iadesi için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bunun için "https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi" sayfası üzerinden online müracaat edebilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetleri yoğun olarak çalıştıkları için buraya yapacağınız başvuruların sonuçlanması birkaç aylık bir süreci bulabilmektedir. Ancak işlem sonunda banka hesap işletim ücretini iade eder.

Unutmamanız gereken yukarıda hesap işletim ücretini geri alma konusunda hesap işletim ücreti iadesi geçmiş 10 sene için mümkündür. Yani toplamda 10 yıllık ücretleri bankanızdan talep edebilirsiniz.

Bunun dışında bankanızı arayarak hesabınızı kapatmak istediğinizi, sebep olarak da hesap işletim ücreti tahsis ettiklerini öne sürerseniz bankanız kampanya olarak sizlere bu yukarıda saydığımız adımlara gerek kalmadan hesap işletim ücretini iade etmeyi teklif edebilmektedir. Öncelikle bu yolu deneyerek zamandan kazanabilirsiniz.