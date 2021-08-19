KPMG Türkiye, 212 işbirliği ile hazırladığı 'Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'nun dördüncüsünü açıkladı. 2021 yılı ikinci çeyrek dönemini kapsayan 3 aylık incelemelerin yer aldığı raporla ilgili KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, "Küresel girişim piyasası 2021 yılı birinci çeyreğindeki rekor yatırım hacmini geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. 2021'in ikinci çeyreği için toparlanma ve iyimserlik dönemi diyebiliriz" dedi. 212'nin kurucu ortağı Ali Karabey de start-up yatırımlarına ilişkin, "2021'in ikinci çeyreğinde 57 girişimin aldığı toplam yatırım, tüm zamanların rekorunu kırarak 727 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'deki start-up'ların başarılarının katlanarak artacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin girişim ekosisteminin dünyaya paralel olarak yükseliş trendini takip ettiğini belirten KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Özge İlhan ise "2021 ikinci çeyrekte, toplam yatırım hacminin yüzde 97'sini oluşturan ve yatırım tutarı 100 milyon doları aşan iki mega işlem gerçekleşti. Bunlardan ilki, 550 milyon dolarlık yatırım alarak 7.5 milyar dolar değerleme ile 'decacorn' olmaya bir adım daha yaklaşan Getir iken, ikincisi ise 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolarlık yatırım alan Türkiye'nin üçüncü unicorn'u Dream Games oldu" ifadesini kullandı.