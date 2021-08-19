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    • Ekonomi
    • 19.08.2021 15:25
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    • 19.08.2021 15:25
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    5 milyon kişiyi alakadar eden haber! SSK-Bağkur emeklileri bu gelişmeye göz belertecek! 21 yıldır maaş alanlar...

    Toplu sözleşmeyle birlikte intibak düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda da intibak ile ilgili gelişmeler emekliler tarafından merakla takip ediliyor. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da sağlanacak. Bu ay gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de gündemde olacak. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması beklentiler arasında. Milyonların beklentisi olan intibakın çözüme kavuşturulup kavuşturulmayacağı merak ediliyor.

    İntibak düzenlemesinde son durum nedir?

    5 milyon kişiyi alakadar eden haber! SSK-Bağkur emeklileri bu gelişmeye göz belertecek! 21 yıldır maaş alanlar... .İntibak düzenlemesi özellikle Ağustos ayında pek çok kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Bu gelişme yaklaşık beş milyon kişiyi alakadar ediyor. SSK Bağ-Kur emeklileri bu bağlamda intibak gelişmesine odaklandı. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiriyor.İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talepler arasında.

    TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

    Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınıyor. Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

    YENİDEN MASADA

    Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

    Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut olacak. Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.

        355 TL ZAM

        2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

        Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor.

        İNTİBAK DÜZENLEMESİ

        2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

        Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

            İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKACAK?

            Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak.

            TALEPLER NE GETİRECEK?

            * Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

            * Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

            * Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.

            * İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek. Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlanıyor.
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