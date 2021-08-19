5 milyon kişiyi alakadar eden haber! SSK-Bağkur emeklileri bu gelişmeye göz belertecek! 21 yıldır maaş alanlar... .İntibak düzenlemesi özellikle Ağustos ayında pek çok kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Bu gelişme yaklaşık beş milyon kişiyi alakadar ediyor. SSK Bağ-Kur emeklileri bu bağlamda intibak gelişmesine odaklandı. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiriyor.İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talepler arasında.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınıyor. Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.