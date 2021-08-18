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    Marriott’tan 10 yeni otel

    Marriott International, Inc., 2022'nin sonuna kadar 10 otel açma hedefiyle Türkiye'deki portföyünü genişletme planlarını açıkladı. Planlanan açılışlarla birlikte, 2022'nin sonuna kadar şirketin Türkiye'deki portföyü 8 pazarda 43 otel ve 7 bini aşkın odaya ulaşacak.

    Marriott’tan 10 yeni otel
    Marriott International, Inc., 2022'nin sonuna kadar 10 otel açma hedefiyle Türkiye'deki portföyünü genişletme planlarını açıkladı. Planlanan açılışlarla birlikte, 2022'nin sonuna kadar şirketin Türkiye'deki portföyü 8 pazarda 43 otel ve 7 bini aşkın odaya ulaşacak. Şirket, yakın zamanda Four Points by Sheraton markası altında iki yeni anlaşma imzaladığını duyurdu. Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane'nin bu yıl, Four Points by Sheraton Elazığ'ın 2022'de açılması planlanıyor.
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