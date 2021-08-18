18 Ağustos A101 okul, kırtasiye ürünleri kataloğu! A101’e okul eşyaları ne zaman gelecek? Okul çantaları, sulu boya, A4 kağıdı...

A101'de okul eşyaları ne zaman gelecek? sorusu yeni yayımlanan A101 kataloğu ile yanıt buldu. Okulları Eylül ayında yüz yüze eğitime açılacağı netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Ağustos ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde tüm okul ihtiyaçlarını A101'den alabilecek. Birbirinden indirimli ve kaliteli kırtasiye ürünleri raflarda ziyaretçileri için hazır hale getirildi. Bu yıl tek mağazadan ihtiyacınız olan tüm okul malzemelerini alabileceksiniz. Peki bu hafta A101 kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte 18 Ağustos okul, kırtasiye ürünleri kataloğu...

A101'E OKUL EŞYALARI NE ZAMAN GELECEK?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde okul alışverişi için A101 kataloğu merakla bekleniyordu. Her yıl okulların açılmasına az bir süre kala tüm okul ürünlerine raflarında yer veren A101 bu yıl da öğrencilerin tüm okul ihtiyaçlarını giderecek ürünleri raflarına dizdi. İşte yeni haftada 18 Ağustos okul, kırtasiye ürünleri kataloğu...