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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 11:06
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    • 18.08.2021 11:06
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    2021 yılı 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ücreti ne kadar? Taşerona 4. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

    Kamu ve taşeron işçilerine verdiği ek tediyelerin 4. taksiti ne vakit verilebilecek diye merakla bekleniyordu. Kamuya geride bıraktığımız taşeron ve kamu işçilerine verdiği tediye ödemelerinin üçüncü ve dördündü taksidi amacıyla ödeme tarihleri Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Taşerondan 4 D kadrosuna geçen ve kamu işçilerine devlet tarafından yılda 2 kez 4 taksit halinde olmak üzere tediye ödemesi yapılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre dördüncü tediye ödemeleri 17 Aralık tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak.

    Taşerona 4. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

    Kamuda çalışan yüz binlerce işçiye ödenecek ek tediye tarihleri belli oldu. Kamuya geride bıraktığımız taşeron ve kamu işçilerine verdiği 52 günlük tediye ödemelerinin 4. taksit ödemeleri ne vakit yapılacak? 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.


    KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALIYOR

    6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

    - Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

    - Kamu iktisadi teşekkülleri,

    - Genel ve katma bütçeli kurumlar,

    - Özel bütçeli idareler,

    - Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler tediye ödemesinden faydalanabilirler.

    İLAVE TEDİYE NEDİR?

    6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

    Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        4/D KADROSU NEDİR?

        Taşeron düzenlemesi kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını ifade eden Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu. Bakan Sarıeroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 4/D kadrosu, devlet kadrolarında çalışan işçi sınıfını nitelemektedir.

        4D statüsünde yer alanlar, (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.
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        Haberler Ekonomi 2021 yılı 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ücreti ne kadar? Taşerona 4. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?
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