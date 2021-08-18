2021 yılı 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ücreti ne kadar? Taşerona 4. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

Kamuda çalışan yüz binlerce işçiye ödenecek ek tediye tarihleri belli oldu. Kamuya geride bıraktığımız taşeron ve kamu işçilerine verdiği 52 günlük tediye ödemelerinin 4. taksit ödemeleri ne vakit yapılacak? 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALIYOR
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
- Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
- Kamu iktisadi teşekkülleri,
- Genel ve katma bütçeli kurumlar,
- Özel bütçeli idareler,
- Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler tediye ödemesinden faydalanabilirler.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.