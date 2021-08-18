Kredi kartlarında önemli değişiklik! Parmak izi ve çip...

AVRUPA'DA BAŞLAYACAK

Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Hedef ise 2033'te tüm dünyada manyetik kartların kullanımının sonlandırılması. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.

Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi.