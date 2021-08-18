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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 10:44
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    • 18.08.2021 10:49
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    Kredi kartlarında önemli değişiklik! Parmak izi ve çip...

    Günlük yaşamımızın bir parçası olan kredi kartlarında 2024 yılı itibarıyla birçok değişiklik yapılacak. Buna göre güvenlik tedbirleri nedeniyle kartlardaki manyetik şeridin kaldırılması, onun yerine kartların çipli ve parmak izi okuyuculu olması ön görülüyor.

    Kredi kartları değişiyor! Parmak izi ve çip...
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    Dünyanın önde gelen kredi kartı üreticilerinden Mastercard'ın duyurduğu karara göre artık kredi kartlarında manyetik şerit olmayacak. 2033'e kadar, banka veya kredi kartlarından hiçbirinde şerit olmayacak ve Avrupa dahil birçok bölgedeki bankalar 2024'ten itibaren şeritsiz kartlar çıkarabilecek.

    İngiltere, 2006 yılında tüm kart ödemeleri için chip-and-pin'e geçti, ancak ABD'de bazı manyetik şerit sistemleri hala kullanılıyor. Mastercard, parmak izi kullanan çipli ve yeni biyometrik kartların daha fazla güvenlik sunduğunu açıkladı.

    Firma, teknolojiyi aşamalı olarak kaldıran ilk ödeme ağı olacağını belirtti.

    CASUS KİMLİK KARTLARI
    Manyetik şerit, 1960'larda CIA personeli için kimlik kartları oluşturmaya yönelik bir IBM projesi olarak hayata geçti. IBM mühendisi Forrest Parry manyetik şerite yerleştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı.

        Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle iki parçayı birleştirmeyi teklif etti. Bu yöntem başarılı oldu.

        AVRUPA'DA BAŞLAYACAK
        Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Hedef ise 2033'te tüm dünyada manyetik kartların kullanımının sonlandırılması. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.

        Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi.

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