Vatandaş zil takıp oynadı! ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları yerle yeksan oldu! İşte fiyatları düşen markalar ve modelleri

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında farklılığa gidildi. Düzenlemeyle eş güdümlü birtakım modellerde, sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu planlama otomobil fiyatlarında düşüşü yanında getirecek. Bu düşüşlerin ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Örnek olarak, Sakarya'da üretilen Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT'in fiyatı 356 bin 400 TL'den 297 bin TL'ye inecek.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI 2021
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira