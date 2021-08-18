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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 12:19
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    • 18.08.2021 12:19
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    Vatandaş zil takıp oynadı! ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları yerle yeksan oldu! İşte fiyatları düşen markalar ve modelleri

    Peş peşe açıklama yapıldı! Milyomlar araştırmaya devam ediyor. Yeni alınan kararla eş güdümlü birtakım markaların birtakım modellerinde fiyatların bir oran gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın yükselmesi ile eş güdümlü fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor. İkinci el piyasasında da fiyatların Bu sayede aşağı çekilmesi sağlanmış olacak. Bu bağlamda Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inecek.

    takvim.com.tr
    Vatandaş zil takıp oynadı! ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları yerle yeksan oldu!

    Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında farklılığa gidildi. Düzenlemeyle eş güdümlü birtakım modellerde, sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu planlama otomobil fiyatlarında düşüşü yanında getirecek. Bu düşüşlerin ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Örnek olarak, Sakarya'da üretilen Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT'in fiyatı 356 bin 400 TL'den 297 bin TL'ye inecek.


    YENİ ORANLAR BELLİ OLDU!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

    ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI 2021

    Fiat Egea 1.4 Fire
    Çıplak fiyatı: 90.339 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
    Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
    Yeni KDV: 23 bin 578 lira

    Renault Megane Joy 1.3 TCe
    Çıplak fiyatı: 109.228 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
    Yeni KDV: 29 bin lira

        Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
        Çıplak fiyatı: 136.040 lira
        ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
        Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
        Yeni KDV: 36 bin 730 lira

        Dacia Duster 1.5 dizel
        Çıplak fiyatı: 142.655 lira
        ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
        Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
        Yeni KDV: 38 bin 516 lira

        Honda Civic 1.6 Elegance
        Çıplak fiyatı: 147.175 lira
        ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
        Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
        Yeni KDV: 39 bin 737 lira

        Hyundai i10
        Çıplak fiyatı: 91.723 lira
        ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
        Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
        Yeni KDV: 23 bin 939 lira

        Hyundai Elantra
        Çıplak fiyatı: 108.947 lira
        ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
        Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
        Yeni KDV: 29 bin 415 lira

        KIA Sportage
        Çıplak fiyatı: 137.900 lira
        ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
        Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
        Yeni KDV: 37 bin 233 lira

            Nissan Juke
            Çıplak fiyatı: 137.382 lira
            ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
            ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
            ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
            ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
            Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
            Yeni KDV: 37 bin 93 lira

            Opel Astra HB
            Çıplak fiyatı: 136.299 lira
            ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
            ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
            ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
            ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
            Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
            Yeni KDV: 36 bin 800 lira

            Seat Leon
            Çıplak fiyatı: 108.757 lira
            ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira
            ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
            ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira
            ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
            Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira
            Yeni KDV: 29 bin 364 lira

            Volkswagen Golf
            Çıplak fiyatı: 136.158 lira
            ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
            ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
            ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
            ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
            Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
            Yeni KDV: 36 bin 762 lira

            Hyundai Bayon 1.0 Elite DCT

            Eski fiyat: 311.000 TL

            Yeni fiyat: 259.000 TL

            Hyundai Kona 1.0 T-GDI

            Eski fiyat: 297.000 TL

            Yeni fiyat: 247.000 TL

            Renault Captur

            Eski fiyat: 312.000 TL

            Yeni fiyat: 260.000 TL
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            Haberler Ekonomi Vatandaş zil takıp oynadı! ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları yerle yeksan oldu! İşte fiyatları düşen markalar ve modelleri
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