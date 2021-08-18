1100 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır? E devlet 1100 TL sosyal yardımı başvuru şartları ve sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından milyonlarca vatandaşa 1100 TL sosyal yardım yapılmaya devam ediyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...