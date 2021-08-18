120 ay vadeli 150.000 kredisi hesaplama! İNG, TEB, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları açıklandı. İNG, TEB, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve vade oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Bankalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle detaylı indirimler uygulamaya devam ediyor. Kamu bankalarının başlattığı bu uygulamaya Türkiye'de tespit edilen özel bankalarda katıldı. En ideal konut kredisi hangi bankada? Kredi faiz tutarı hesaplama: Hesaplamanızı yaptıktan sonra göreceğiniz toplam geri ödeme tutarından; kullanmak dilediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınızda ödeyeceğiniz aşağı yukarı faiz sayısını bulabilirsiniz. Aylık olarak ne kadar faiz tahsil edileceğini ise ödeme planında görebilirsiniz.
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