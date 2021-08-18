120 ay vadeli 150.000 kredisi hesaplama! İNG, TEB, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları!



KONUT KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kimi zaman satın almak istenen yeni bir araç, kimi zaman yeni bir ev, kimi zamansa beklenmedik bir ihtiyaç, tüketicileri kredi kullanmaya yönlendirebiliyor. İlgili bankaların her türlü talebiniz için farklı koşullarda çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Seçtiğiniz kredi türü, geri ödeme süresi ve kullanmayı planladığınız kredi miktarına bakılarak, bankamızın sunduğu güncel faiz oranları üzerinden kredi hesaplama işlemleri yapılır ve örnek plan tablo halinde görüntülenir.

Hesaplamanızı yaptıktan sonra göreceğiniz toplam geri ödeme tutarından; kullanmak istediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınızda ödeyeceğiniz yaklaşık faiz miktarını bulabilirsiniz. Aylık olarak ne kadar faiz tahsil edileceğini ise ödeme planında görebilirsiniz.