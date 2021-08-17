Son dakika: Borsa İstanbul 2 ayın en yüksek seviyesinde! İşte 17 Ağustos 2021 BIST 100 son durum

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve bu paralelde alınan tedbirler ile Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artışın pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerin de karışık sinyaller vermeye devam ettiğini, yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını aktaran analistler, bu açıdan bu akşam ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemli olacağını vurguladı.