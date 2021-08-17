Perakende ticarete AB standardı: Tekelcilik bitecek







Siparişler ürünün teslim tarihinden önce bir ayda perakende işletme tarafından üreticinin aleyhine iptal edilemeyecek. Üretici ve tedarikçiden mağaza açılışı, katılım bedeli adı altında ücret talep edilemeyecek. Perakende yasasıyla işletmeler, esnaf derin bir nefes alacak. Yasa ile yurt içindeki alışverişlerde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi meslekleri, sektörleri koruyan bir yapı oluşturulacak.