Perakende ticarete AB standardı: Tekelcilik bitecek

Gıda fiyatlarını düşürmek için perakende ticareti kolaylaştıracak yeni uygulamalar hayata geçirilecek. AB mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticari uygulamaları ortadan kaldıracak, daha iyi işleyen, adil bir tedarik zinciri oluşturulmasına yönelik yasa aralık ayında Meclis'e sunulacak.
Ödeme süresi, siparişlerin iptali, iadesi konularında yeni uygulamalar hayata geçecek. Sebze, meyve başta olmak üzere bozulacak ürünlerde üretici, tedarikçiye ürün bedelinin bir ayda ödeme zorunluluğu getirilecek.
Siparişler ürünün teslim tarihinden önce bir ayda perakende işletme tarafından üreticinin aleyhine iptal edilemeyecek. Üretici ve tedarikçiden mağaza açılışı, katılım bedeli adı altında ücret talep edilemeyecek. Perakende yasasıyla işletmeler, esnaf derin bir nefes alacak. Yasa ile yurt içindeki alışverişlerde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi meslekleri, sektörleri koruyan bir yapı oluşturulacak.