İŞKUR üzerinden en az lise mezunu personel alımı başvurusu! Sürekli olarak çalışacak 15 kişi için başvuru şartları…

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Özel şartlar:

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;1 ."Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitim" sertifika programına katılmış ve ilan tarihi itibariyle söz konusu programa ilişkin onaylı belge sahibi olmak,

2. ilan tarihi itibariyle onaylı "Hijyen Eğitimi" belgesine sahip olmak,

3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 12/08/2021-16/08/2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.