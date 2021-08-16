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    • Ekonomi
    • 16.08.2021 11:55
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    • 16.08.2021 11:55
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    2 ayda on binlerce kişi akın etti! BES'te 22 milyon TL'lik yeni fon havuzu

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, sadece 2 ay gibi bir sürede 18 yaş altına BES'e ilginin yüksek olduğunu açıkladı. Fon büyüklüğünün ise 22 milyon TL seviyesine yaklaştığı belirtildi.

    2 ayda on binlerce kişi akın etti! 22 milyonluk fon havuzu

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altına BES'e ilginin artmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. SEDDK'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsoy, Bireysel Emekilik Sistemi'nde sevindirici gelişmeler yaşandığını belirterek, "Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma koşulları diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor" dedi.

    Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet katkısı ve cazip yatırım getirileri gibi BES imkânları ile erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak ve bu sayede üniversiteye giriş, evlenme, iş kurma veya bulma gibi hayatlarındaki kilometre taşlarında da kendilerine önemli bir destek bulabilecek." açıklamasında bulundu.

    Yeni başlatılan uygulamaya vatandaşların önemli bir teveccüh gösterdiğine dikkati çeken Gürsoy, "Uygulamanın başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık kısa süre zarfında, 10 Ağustos 2021 itibarıyla, katılımcı sayısı 30.000'ler seviyesine, fon büyüklüğü ise 22 milyon TL seviyesine yaklaştı. 2021 yılı sonu itibarıyla sektördeki beklentiler dikkate alındığında, katılımcı sayısında 200.000 düzeyinin aşılmasını, fon büyüklüğünde ise 200 milyon TL seviyelerine yaklaşılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, emeklilik şirketlerimiz 18 yaş altı katılımcılar adına geniş bir yelpazede ek faydalar sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

    5 MİLYON KİŞİLİK YENİ KATILIMCI
    Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sini teşkil eden 18 yaş altı nüfusun Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik dahil edilmesi ile orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği ve bu kanaldan ilk yılda yaklaşık 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor. Özel ve gönüllü bir emeklilik tasarruf sistemi olan BES, bireylerin aktif çalışma sürelerince yaptıkları katkıları uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek sosyal güvenlik sistemini destekleyen ek bir gelir elde etmelerini ve emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilmelerini hedefliyor. Son dönemde, 18 yaş altı nüfusun sisteme dahil edilmesi suretiyle BES'in kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Başkan Erdoğan'ın kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabiliyor.

        Potansiyel BES katılımcı sayısının Türkiye'nin toplam nüfusuna ulaştırılması ile çocuklarda ve gençlerde tasarruf bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf açığının kapatılmasına destek sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan, sermaye piyasalarının derinlik kazanmasıyla finansal dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapı oluşturularak finansal istikrara katkı sağlanması hedefleniyor.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan Finansal İstikrar Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 18 yaş altı kesim, 2020 sonu itibarıyla 84 milyon olan Türkiye nüfusunun 23 milyon ile yaklaşık yüzde 27'sini teşkil ediyor. Bu yılın nisan ayı itibarıyla BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ne kayıtlı 12,6 milyon katılımcı bulunuyor. Bu da sisteme katılım oranının yaklaşık yüzde 21 olduğuna işaret ediyor. Genç nüfusun sisteme OKS'deki yapıya benzer bir şekilde otomatik dahil edilmesi durumunda orta vadede 5 milyona yakın yeni katılımcının sisteme entegre olabileceği ve bu kanaldan ilk yılda yaklaşık 3 milyar lira fonun birikebileceği değerlendiriliyor Bu varsayım altında, sistemdeki toplam fon üzerinde orta ve uzun vadede kayda değer fark oluşacağı, projeksiyon kapsamında 2030'da 1,21 trilyon lira olması beklenen toplam fon büyüklüğünün 1,36 trilyon liraya çıkabileceği öngörülüyor.

        OTOMATİK KATILIM İLE SİSTEMDEKİ FONLAR 150 MİLYAR LİRAYA DAYANDI
        Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, Türkiye'de 21 Mayıs itibarıyla BES'te 6 milyon 908 bin 820 kişinin 147 milyar 363,4 milyon liralık fonu bulunuyor. Otomatik katılım temel göstergelerine göre ise 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 21 Mayıs itibarıyla sistemde bulunan çalışan sayısı 5 milyon 767 bin 892 olarak belirlendi. Bu çalışanların fon büyüklüğü ise 12 milyar 605,1 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Türkiye'de OKS'nin devreye girdiği Ocak 2017'den önce, BES'te bulunan katılımcı sayısı 2016'nın aralık sonu itibarıyla 6 milyon 627 bin 25, sistemin büyüklüğü ise 53,4 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Rakamlar, çalışan kesime yönelik OKS'nin devreye girmesi ile sistem büyüklüğünün önemli ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu da söz konusu uygulamanın gençlerde devreye alınmasının sistemin derinleşmesine önemli katkı sağlayacağını gösteriyor.

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        Haberler Ekonomi 2 ayda on binlerce kişi akın etti! BES'te 22 milyon TL'lik yeni fon havuzu
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