2 ayda on binlerce kişi akın etti! BES'te 22 milyon TL'lik yeni fon havuzu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altına BES'e ilginin artmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. SEDDK'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsoy, Bireysel Emekilik Sistemi'nde sevindirici gelişmeler yaşandığını belirterek, "Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma koşulları diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor" dedi.

Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet katkısı ve cazip yatırım getirileri gibi BES imkânları ile erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak ve bu sayede üniversiteye giriş, evlenme, iş kurma veya bulma gibi hayatlarındaki kilometre taşlarında da kendilerine önemli bir destek bulabilecek." açıklamasında bulundu.