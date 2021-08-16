Kira yardımı parası ne kadar? Kira yardım başvurusu 2021... Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu ve detayları sayfamızda yer alıyor. Pandemi ile eş güdümlü vatandaşların parasal gereksinimleri da arttı. Devletin verdiği detsekleri inceleyen yardım etmeye muhtaç vatandaşlar kira yardımı nasıl alınır, kira yardımı müracaat koşullarını öğrenmek istiyor. Fakat kira yardımı parası sigortalı olarak maaşı yatanlara, emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de hane geliri belirli bir miktarın üzerinde olanlara verilmiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet doğrultusundan verdiği kira yardımını alıyor ve vatandaşlara ulaştırılması amacıyla Kaymakamlık aracılığı ile prosedür sağlıyor.
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve gereksinim sahibi vatandaşlara ulaştırılması dilenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi hali iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verdiği kira yardımının asıl hedefi evsiz olan kişilerin barınma yardımını karşılamasına destek olmak.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Kira yardım desteğini alabilmek amacıyla ilk şart, kira desteği müracaatı yapan bireyin kaldığı hane gelirlerinin tespit edilen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek amacıyla bu şartın dışında müracaat yapan bireyin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Hem de sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir şahsa de kira yardımı verilmiyor.