Kaymakamlık desteği nasıl alınır? Vatandaşa 800 ve 900 lira kaymakamlık yardımı! İşte destek alma şartları!

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Saymış bulunduğumuz tüm kaymakamlık sosyal yardımlarında gereksinim konusuyla alakalı hali kanıt eden belgeler müracaatte belirleme edilen vatandaşlardan istenmektedir. Aynı vakitte müracaat esnasından gereksinim sahibi vatandaşların yanlarında kimlik kartlarının bulunması gerekir. Başvuru formu doldurulurken de her gereksinim sahibi kendi müracaat içeriğine göre alakalı sosyal yardımları işaretlemek suretiyle halini belirtir. Talepte bulunulan sosyal yardımlar kapsamında istenilen belgeler tamamlanır.

Örneğin, engelli bir vatandaş tam teşekküllü bir hastaneden alacağı kurul raporu ile engelini belgeleyerek müracaatını yapabilir.

Aynı şekilde velisini ya da vasisini yitirmiş bir vatandaşın bu yakınlarını kaybettiğini belgeleyen evraklar ile müracaatını yapması gerekir.