Kaymakamlık desteği nasıl alınır? Vatandaşa 800 ve 900 lira kaymakamlık yardımı! İşte destek alma şartları!

Kaymakamlıklardan çeşitli yardımlar vatandaşların imdadına koşuyor. Bu anlamda ülkemizdeki bütün kaymakamlıklarda tespit edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla oluşturulan araştırma ve araştırmaler sonucunda yardım etmeye muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere alakalı kanunlar kapsamında yayılan yardımlar Kaymakamlık yardımları olarak biliniyor. İhtiyaç sahibi kişilere bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek suretiyle kaymakamlık doğrultusundan sağlanan belli başlı sosyal yardımları haberimizde veriyoruz. Peki Kaymakamlık desteği nasıl alınır? İşte destek alma şartları!
KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLARI NELERDİR?
İhtiyaç sahibi kişilere bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek suretiyle kaymakamlık doğrultusundan sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:
Nakit (Para) Yardımı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara lüzumlu şartları sağlamaları halinda yayılan maaş yardımıdır.
Erzak Yardımı: Bu yardımda gereksinim sahibi aileler belirleme edilir ve yiyecek, meşrubat olarak desteklenir.
Çocuk Yardımı: Okul evveli dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. gereksinimlerinin karşılanmasıdır.
Kira Yardımı: Oturdukları evin kirasını ödeyemeyecek halde belirleme edilen ailelerin bu giderlerinin karşılanmasıdır.
Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında bulunduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek gereksinimlerinin karşılanmasıdır.
Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.
Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.
Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.
Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların başvurabileceği bir yardımdır.
Sağlık Yardımı: Bu yardım da sıhhat problemleri yaşam sürdüren ya da hiçbir sıhhat emniyeti bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.