Asgari ücretliler için vergi dilimi değişiyor! Bir ay erken yükselecek

BİR AY ERKEN YÜKSELECEK

Bu yıl vergi dilimleri belirlendikten sonra ortaya şöyle bir durum çıktı. Asgari ücretlinin vergi dilimi, geçtiğimiz yıla göre bir ay erken yükselecek. Böyle olunca da asgari ücretli olup bekar olmayan kişiler için ücret düşüşü bir ay erken yaşanacak. Milliyet'in haberine göre bekar ve çocuksuz asgari ücretliler için yıl içerisinde vergi dilimi yükselse de ücrette kayıp söz konusu olmuyor.