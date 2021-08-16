Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.08.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 08:40
    ABONE OL

    17 Ağustos Denizbank, Finansbank, Akbank, Aktifbank ve Fibabanka... Tek bir SMS ile ihtiyaç kredisi veren bankalar ve başvuru numaraları!

    2021 senesinde şubeye gitmenize lüzum kalmadan SMS ile müracaat yapabileceğiniz bankalar kredi vermeye devam edecek. Denizbank, Finansbank, Akbank, Aktifbank ve Fibabanka kısa mesaj ile müracaat kabul eden bankalar arasında yer alıyor. Siz de bu bankalara cep telefonunuzdan kredi müracaatı yaparak acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bankaların sms ile müracaat numaraları ve başka detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Bankalardan 2021'de SMS yolu ile kredi alabilmek amacıyla yapılması lüzumen bütün bankaların bu kredi müracaat kanalı amacıyla açıkladığı SMS numarasına mesaj atmaktan ibaret. SMS ile kredi müracaat süreci alttaki aşamalardan geçilerek gerçekleşiyor:

    takvim.com.tr
    Tek bir sms ile ihtiyaç kredisi veren bankalar ve başvuru numaraları!

    SMS ile kredi müracaatı gerçekleştirmek basit olsa da kredi müracaatı yapmadan evvelce değişik bankaların kredi ürünlerini inceleyip karşılaştırma yaparak karar vermek bütçeniz yönünden daha avantajlı. Bu anlamda bankalardan 2021'de SMS yolu ile kredi alabilmek son derece tanınmış duruma gelmiş bir uygulama. SMS ile Kredi alabilmek amacıyla anında bütün bankaların tüketicilere sundukları bir SMS hattı var. Bu numaraya yollanan bir SMS mesajı ile TC kimlik numarası başta olmak üzere en esas birtakım kimlik bilgilerini bankaya gönderen bireyin kredi isteği anında sorgulanıp kredi talep edene gene anlar amacıylade kullanabileceği kredi tutarını ve kredi ön onay hali bildirilebiliyor.

    SMS İle Kredi Nasıl Alınır?

    Bankalardan 2021'de SMS yolu ile kredi almak için yapılması gereken tüm bankaların bu kredi başvuru kanalı için açıkladığı SMS numarasına mesaj atmaktan ibaret. SMS ile kredi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan geçilerek gerçekleşiyor:

    Kredi başvurusu yapacak kişi kredi almak istediği bankanın 4 haneli SMS hattına adını, soyadını, TC kimlik numarasını gönderiyor.
    Banka kredi değerlendirme sistemi anında TC kimlik numarası üzerinden kişinin bankalar arası değerlendirme sisteminde kayıtlı olan kredi skoru üzerinden değerlendirme yapıyor.

    Burada kişinin öncellikle kredi alır durumda olup olmadığına bakılıyor. Şayet örneğin kişinin haciz veya yasal takip gibi bir durumu varsa bu durumda doğrudan kredi başvurusu ret edilebiliyor.

    Kişinin tüketici kredisi alma durumu elverişli ise ikinci aşamaya geçiliyor. Burada kişinin serbest olan kredi limiti sorgulanıp yine kısa mesaj yolu ile ne kadar tutarda ihtiyaç kredisi kullanabileceği bildiriliyor.

    Alınan ön onay sonrası kişi kimliği ile en yakın şubeye giderek kredisini kullanabiliyor.

        SMS İle Alınabilecek Kredi Miktarı

        Bankalardan 2021'de SMS yolu ile alınabilecek kredi tutarı her bankanın belirlediği tüketici kredisi ve başvuran kişinin kişisel kredi limiti tarafından belirleniyor. Ancak bu kredinin öncellikle bir tüketici veya ihtiyaç kredisi olduğunu ve bu sebeple kişilerin bireysel kredi limitleri kadar verildiğini söylemek gerekir. Bu sebeple ortalama olarak SMS kredileri 5.000 TL ile 60.000 TL arası tutarlarda veriliyor. SMS ile kredinin ancak ön başvurusu veya sorgulaması yapılabiliyor. Asıl başvurunun ise doğrudan banka kanalı ile yapılması gerekiyor.

        SMS İle Kredi Veren Bankalar Hangileri?

        2020'de SMS yolu ile kredi alınabilecek bankalar kamu ve özel bankalar olmak üzere şu şekilde:

        HSBC bankasının SMS numarası 4477

        Denizbank SMS hattı 3280

        QNB Finansbank hattı 5030

        Halkbank SMS kredi hattı 3452

        Aktifbank SMS kredi hattı 3050

        Fibabank SMS kredi hattı 3422

        SMS İLE KREDİ VEREN BANKALAR 15.000 VE 20.000 TL

            Maaşlara ek gösterge zammı
            Haberler Ekonomi 17 Ağustos Denizbank, Finansbank, Akbank, Aktifbank ve Fibabanka... Tek bir SMS ile ihtiyaç kredisi veren bankalar ve başvuru numaraları!
                SON DAKİKA