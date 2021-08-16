17 Ağustos Denizbank, Finansbank, Akbank, Aktifbank ve Fibabanka... Tek bir SMS ile ihtiyaç kredisi veren bankalar ve başvuru numaraları!

SMS ile kredi müracaatı gerçekleştirmek basit olsa da kredi müracaatı yapmadan evvelce değişik bankaların kredi ürünlerini inceleyip karşılaştırma yaparak karar vermek bütçeniz yönünden daha avantajlı. Bu anlamda bankalardan 2021'de SMS yolu ile kredi alabilmek son derece tanınmış duruma gelmiş bir uygulama. SMS ile Kredi alabilmek amacıyla anında bütün bankaların tüketicilere sundukları bir SMS hattı var. Bu numaraya yollanan bir SMS mesajı ile TC kimlik numarası başta olmak üzere en esas birtakım kimlik bilgilerini bankaya gönderen bireyin kredi isteği anında sorgulanıp kredi talep edene gene anlar amacıylade kullanabileceği kredi tutarını ve kredi ön onay hali bildirilebiliyor.
SMS İle Kredi Nasıl Alınır?
Bankalardan 2021'de SMS yolu ile kredi almak için yapılması gereken tüm bankaların bu kredi başvuru kanalı için açıkladığı SMS numarasına mesaj atmaktan ibaret. SMS ile kredi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan geçilerek gerçekleşiyor:
Kredi başvurusu yapacak kişi kredi almak istediği bankanın 4 haneli SMS hattına adını, soyadını, TC kimlik numarasını gönderiyor.
Banka kredi değerlendirme sistemi anında TC kimlik numarası üzerinden kişinin bankalar arası değerlendirme sisteminde kayıtlı olan kredi skoru üzerinden değerlendirme yapıyor.
Burada kişinin öncellikle kredi alır durumda olup olmadığına bakılıyor. Şayet örneğin kişinin haciz veya yasal takip gibi bir durumu varsa bu durumda doğrudan kredi başvurusu ret edilebiliyor.
Kişinin tüketici kredisi alma durumu elverişli ise ikinci aşamaya geçiliyor. Burada kişinin serbest olan kredi limiti sorgulanıp yine kısa mesaj yolu ile ne kadar tutarda ihtiyaç kredisi kullanabileceği bildiriliyor.
Alınan ön onay sonrası kişi kimliği ile en yakın şubeye giderek kredisini kullanabiliyor.