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    • Ekonomi
    • 17.08.2021 08:39
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    • 17.08.2021 08:39
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    120 ay vadeli 250.000 kredisi hesaplama! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları!

    Konut kredisi faiz oranları açıklandı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve vade oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Bankalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle detaylı indirimler uygulamaya devam ediyor. Kamu bankalarının başlattığı bu uygulamaya Türkiye'de tespit edilen özel bankalarda katıldı. Kredi faiz tutarı hesaplama: Hesaplamanızı yaptıktan sonra göreceğiniz toplam geri ödeme tutarından; kullanmak dilediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınızda ödeyeceğiniz aşağı yukarı faiz sayısını bulabilirsiniz. Aylık olarak ne kadar faiz tahsil edileceğini ise ödeme planında görebilirsiniz. Peki Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? En ideal konut kredisi hangi bankada?

    takvim.com.tr
    Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları!

    Konut kredisi faiz oranları açıklandı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ideal seçenekleri paylaştı. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara basitlik sağlamak suretiyle bankalar indirimli faiz oranlarını hizmete sundu. Kamu bankalarının dahil bulunduğu konut kredilerine özel bankalarda eklendi. Seçtiğiniz kredi türü, geri ödeme süresi ve kullanmayı planladığınız kredi miktarına bakılarak, bankamızın sunduğu güncel faiz oranları üzerinden kredi hesaplama işlemleri yapılır ve örnek plan tablo halinde görüntülenir. Peki, En ideal konut kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları 2021 ne kadar?

    Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi

    Kredi Türü Konut Kredisi

    Kredi Adı Konut Ürün Paketi

    Minimum Vade 3 Ay

    Maksimum Vade 120 Ay

    Minimum Kredi Tutarı 10.000 TL

    Maksimum Kredi Tutarı 1.500.000 TL

    Maksimum Kredi Karşılama Oranı % 80


    Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi

    Banka Vakıfbank

    Kredi Türü Konut Kredisi

    Kredi Adı SarıPanjur Konut Kredisi

    Minimum Vade 3 Ay

    Maksimum Vade 120 Ay

    Minimum Kredi Tutarı 10.000 TL

    Maksimum Kredi Tutarı 1.500.000 TL

    Maksimum Kredi Karşılama Oranı % 80

        Halkbank Konut Kredisi

        Kredi Tutarı 250.000,00 TL

        Aylık Faiz Oranı %1,38

        Vade Ay 120

        Taksit Tutarı TL 4.275,49

        Toplam Geri Ödeme TL 513.058,80


        KONUT KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Kimi zaman satın almak istenen yeni bir araç, kimi zaman yeni bir ev, kimi zamansa beklenmedik bir ihtiyaç, tüketicileri kredi kullanmaya yönlendirebiliyor. İlgili bankaların her türlü talebiniz için farklı koşullarda çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Seçtiğiniz kredi türü, geri ödeme süresi ve kullanmayı planladığınız kredi miktarına bakılarak, bankamızın sunduğu güncel faiz oranları üzerinden kredi hesaplama işlemleri yapılır ve örnek plan tablo halinde görüntülenir.


        KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

        Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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        Haberler Ekonomi 120 ay vadeli 250.000 kredisi hesaplama! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları!
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