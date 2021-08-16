120 ay vadeli 250.000 kredisi hesaplama! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası son dakika konut kredisi güncel faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları açıklandı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ideal seçenekleri paylaştı. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara basitlik sağlamak suretiyle bankalar indirimli faiz oranlarını hizmete sundu. Kamu bankalarının dahil bulunduğu konut kredilerine özel bankalarda eklendi. Seçtiğiniz kredi türü, geri ödeme süresi ve kullanmayı planladığınız kredi miktarına bakılarak, bankamızın sunduğu güncel faiz oranları üzerinden kredi hesaplama işlemleri yapılır ve örnek plan tablo halinde görüntülenir. Peki, En ideal konut kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları 2021 ne kadar?
Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi
Kredi Türü Konut Kredisi
Kredi Adı Konut Ürün Paketi
Minimum Vade 3 Ay
Maksimum Vade 120 Ay
Minimum Kredi Tutarı 10.000 TL
Maksimum Kredi Tutarı 1.500.000 TL
Maksimum Kredi Karşılama Oranı % 80
Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi
Banka Vakıfbank
Kredi Türü Konut Kredisi
Kredi Adı SarıPanjur Konut Kredisi
Minimum Vade 3 Ay
Maksimum Vade 120 Ay
Minimum Kredi Tutarı 10.000 TL
Maksimum Kredi Tutarı 1.500.000 TL
Maksimum Kredi Karşılama Oranı % 80