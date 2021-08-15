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    Aile hekimlerine ek ödeme hakkı (Ekonomi haberleri)

    Aile hekimlerine, kronik hastalıkların tarama ve takibindeki başarı oranına göre ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ile aşı performansına göre yapılan teşvik uygulamalarından sonra aile hekimlerine kronik hasta takibine dayalı olarak teşvik ödemesi yapılacak.

    Aile hekimlerine ek ödeme hakkı

    Aile hekimlerine, kronik hastalıkların tarama ve takibindeki başarı oranına göre ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ile aşı performansına göre yapılan teşvik uygulamalarından sonra aile hekimlerine kronik hasta takibine dayalı olarak teşvik ödemesi yapılacak. Diyabet, obezite, serviks kanseri, kolorektal kanser, meme kanseri, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı sağlığı değerlendirmesi gibi tarama ve takipler için asgari başarı yüzdesi belirlenmişti.

    ORMAN İŞÇİSİNE KADRO
    Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen kadro müjdesi orman işçilerini sevindirdi. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün çalıştırıldığını belirterek, kadro beklediklerini söyledi. Aslan, şunları kaydetti: "Böyle kahramanca mücadele eden orman işçilerimiz maalesef kadro güvencesine sahip değil. 2019 yılı öncesi 5 ay 29 gün çalışıyorduk. 4 ay daha uzatarak 9 ay 29 güne çıkarıldı. Ormanlarda iş yılın tamamında devam ediyor, ormanlarımız 2 aylık sürede korumasız kalmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan kadro müjdesi bekliyoruz."

    ZİRAAT 1 TRİLYON EŞİĞİNİ AŞTI
    Ziraat Bankası, bankacılık tarihinde önemli bir eşiği geçti. Ziraat Bankası'nın 2020'nin ilk yarısında 796.5 milyar TL olan aktif büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde yüzde 30'luk artışla 1 trilyon 35 milyar liraya çıktı. Ziraat Bankası, Türkiye'de konsolide olmayan verilere göre, aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan ilk banka odu. Ziraat Bankası aynı zamanda haziran sonu itibarıyla 6 trilyon 730 milyar lira olan Türk bankacılık sektörünün yüzde 15'ini oluşturdu. Ziraat Bankası aynı dönemde kredi hamini yüzde 16.9 artırarak 652.4 milyar liraya çıkardı. Bankanın toplam kredi hacmindeki payı ise yüzde 16.6 oldu. Ziraat Bankası yüzde 24.4 büyüterek 702.6 milyar liraya çıkardığı mevduatta ise sistemin yüzde 18'ini elinde bulunduruyor.

        TÜRK TELEKOM'DA TOPLU SÖZLEŞME TAMAMLANDI
        Türk Telekom'da 10 bin sendika üyesi çalışanı kapsayan 2 yıl süreyle geçerli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendikalı çalışanların aylık çıplak ücretleri 4.200 TL'nin altında olanların aylık çıplak ücretlerinin 4.200 TL ye yükseltilmesine, iyileştirme yapıldıktan sonra bütün sendikalı çalışanların ücretlerine, ilk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 5.5 oranında zam yapılmasına karar verildi. Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 5.50' yi aşması halinde, enflasyon farkı da ücretlere ilave edilecek.

        BÜYÜME 8'İ GEÇECEK
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtiğini söyledi. Bakan Mehmet Muş, Edirne'de yaptığı konuş mada büyüme oranlarıyla ilgili, "Türkiye'nin büyüme hızını daha önce düşürenler, şimdi tekrar 7,9'a çıkartmışlar. Bizim tahminimiz aslında 8'in üzerine çıkacağı yönünde bu yılki büyümemizin" dedi.

        YABANCI GERİ DÖNDÜ YERLİLER TL'YE GEÇTİ
        Yabancı         yatırımcılar ağustos ayının ilk haftasında toplam 281.8 milyon dolarla 5 ayın en yüksek net alımını gerçekleştirdi. Hisse senedinde 168 milyon dolarla 8 ayın en yüksek net alımı yapıldı. Tahvil-bonoda yıl başından bu yana net giriş 1 milyar 750 milyon dolara ulaştı. Yabancının hisse senedi portföyü 22 milyar doları geçerek 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu dönemde yerlilerin de döviz satışı hızlandı. 5 Ağustos'ta 256.6 milyar dolar olan döviz hesapları 2.6 milyar dolar azalarak 10 Ağustos'ta 253.9 milyar dolara geriledi. Bireysel yatırımcı 1 milyar 829 milyon dolar satış yaptı.

            FİTCH, TÜRKİYE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
            Türkiye'nin             kredi notunu ve görünümünü değiştirmeyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, büyüme tahminini ise yukarı çekti. Fitch'in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüzde 6.3'ten 7.9'a yükseltildiği bildirildi. Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizmdeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, cari açığın daraldığı belirtilerek turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın GSYH'nın yüzde 3'üne gerileyeceği kaydedildi.

            15 YILLIK İDTM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
            İstanbul             Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) tarafından yapılan açıklamada, İDTM mülkiyetindeki 8 fuar salonundan 6 tanesinin daha evvel mahkeme kararıyla kiracı firma CNR'dan geri alındığı belirtildi. Dün itibarıyla kiracı firmada kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "İnanıyoruz ki süreç tamamlandığında İDTM'ye ait Türkiye'nin en modern fuar salonlarının tamamı, bundan böyle yerli ve yabancı tüm fuar organizatörlerine hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.
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            Haberler Ekonomi Aile hekimlerine ek ödeme hakkı (Ekonomi haberleri)
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