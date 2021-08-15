Aile hekimlerine ek ödeme hakkı (Ekonomi haberleri)

YABANCI GERİ DÖNDÜ YERLİLER TL'YE GEÇTİ

Yabancı yatırımcılar ağustos ayının ilk haftasında toplam 281.8 milyon dolarla 5 ayın en yüksek net alımını gerçekleştirdi. Hisse senedinde 168 milyon dolarla 8 ayın en yüksek net alımı yapıldı. Tahvil-bonoda yıl başından bu yana net giriş 1 milyar 750 milyon dolara ulaştı. Yabancının hisse senedi portföyü 22 milyar doları geçerek 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu dönemde yerlilerin de döviz satışı hızlandı. 5 Ağustos'ta 256.6 milyar dolar olan döviz hesapları 2.6 milyar dolar azalarak 10 Ağustos'ta 253.9 milyar dolara geriledi. Bireysel yatırımcı 1 milyar 829 milyon dolar satış yaptı.