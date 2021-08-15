Aile hekimlerine ek ödeme hakkı (Ekonomi haberleri)

Aile hekimlerine, kronik hastalıkların tarama ve takibindeki başarı oranına göre ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ile aşı performansına göre yapılan teşvik uygulamalarından sonra aile hekimlerine kronik hasta takibine dayalı olarak teşvik ödemesi yapılacak. Diyabet, obezite, serviks kanseri, kolorektal kanser, meme kanseri, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı sağlığı değerlendirmesi gibi tarama ve takipler için asgari başarı yüzdesi belirlenmişti.
ORMAN İŞÇİSİNE KADRO
Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen kadro müjdesi orman işçilerini sevindirdi. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün çalıştırıldığını belirterek, kadro beklediklerini söyledi. Aslan, şunları kaydetti: "Böyle kahramanca mücadele eden orman işçilerimiz maalesef kadro güvencesine sahip değil. 2019 yılı öncesi 5 ay 29 gün çalışıyorduk. 4 ay daha uzatarak 9 ay 29 güne çıkarıldı. Ormanlarda iş yılın tamamında devam ediyor, ormanlarımız 2 aylık sürede korumasız kalmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan kadro müjdesi bekliyoruz."
ZİRAAT 1 TRİLYON EŞİĞİNİ AŞTI
Ziraat Bankası, bankacılık tarihinde önemli bir eşiği geçti. Ziraat Bankası'nın 2020'nin ilk yarısında 796.5 milyar TL olan aktif büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde yüzde 30'luk artışla 1 trilyon 35 milyar liraya çıktı. Ziraat Bankası, Türkiye'de konsolide olmayan verilere göre, aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan ilk banka odu. Ziraat Bankası aynı zamanda haziran sonu itibarıyla 6 trilyon 730 milyar lira olan Türk bankacılık sektörünün yüzde 15'ini oluşturdu. Ziraat Bankası aynı dönemde kredi hamini yüzde 16.9 artırarak 652.4 milyar liraya çıkardı. Bankanın toplam kredi hacmindeki payı ise yüzde 16.6 oldu. Ziraat Bankası yüzde 24.4 büyüterek 702.6 milyar liraya çıkardığı mevduatta ise sistemin yüzde 18'ini elinde bulunduruyor.