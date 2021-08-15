5 ayın en yükseği! Yabancı yatırımcı geri döndü, yerliler döviz bozdurdu





YERLİLER DOLAR SATIYOR

Yabancı yatırımcı TL varlıklara geçerken, yerlilerin de döviz satışı hızlandı. 5 Ağustos'ta 256.6 milyar dolar olan Türkiye'deki toplam döviz hesaplarının büyüklüğü 3 işlem gününde 2 milyar 655 milyon dolar azalarak 10 Ağustos itibarıyla 253.9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde bireysel yatırımcı 1 milyar 829 milyon dolar, şirketler ise 825 milyon dolarlık satış yaptı. Bu üç günlük süreçte TL mevduatlar 12 milyar TL artarak 1 trilyon 764 milyon liraya çıktı.