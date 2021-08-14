3600 ek gösterge ekimde Meclis'te! Yüz binlerce memurun maaşı değişecek

BİLGİN'İN İRADESİ DEĞERLİ

Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge ile ilgili sözlerini değerlendiren Ünal "Sayın Bakan'ın, bu konunun mutlaka çözülmesi noktasında bir irade ortaya koyması değerli. Cumhurbaşkanı'mız 3 yıl önce bu sözü vermişti, bu söz yerde kalmamalı. Kamu çalışanları bir beklenti içerisinde. Ayrıca 3600 çıksa birçok kamu çalışanı emekli olacak, bunu bekliyorlar. Bu, hükûmetin de işine gelir çünkü kadrolarda boşalma olur. Şu an kamu çalışanı adayı olan arkadaşlarımız, buralara sınavla gelir. Bu sebeple açıklamanın değerli olduğu kanaatindeyiz. 3600 ek göstergeyi destekliyoruz. Üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Açıklamaları memnuniyetle karşıladık" dedi. 2010'da çıkan Diyanet Kanunu ile dört yıllık İlahiyat Fakültesi mezunu olan din görevlilerinin 3000 ek gösterge aldığını, hukuk veya işletme mezunu din görevlilerinin ise 2200 ek gösterge aldığını hatırlatan Ünal, bu ayrımın değiştirilmesini gerektiğini söyledi. Ünal "Bizim talebimiz, bütün kamu çalışanlarının ayrılmadan, şartlarına uygun olarak 3600 ek göstergeden faydalanması" ifadelerini kullandı.