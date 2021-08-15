15 Ağustos evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?

15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parasının hangi illerde yattığı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşını E-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası aracılığıyla sorgulayabiliyorsunuz. Peki; 15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Cevabı haberimizde!
15 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.