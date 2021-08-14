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    • Ekonomi
    • 14.08.2021 13:08
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    • 14.08.2021 13:08
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    Hesaplara karşılıksız ödeme yapılacak! Aylık 5.435 liraya tekabül ediyor! Hasta, çocuk, engelli, yaşlı herkes başvurabilir!

    Devlet kanadından çoğu kapsamda destek sağlanıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu desteklerden büyük bir fayda görüyor. Hükümet kanadından yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara aylık maaş ödemesi yapılıyor. Aynı zamanda bu desteklerde geri ödeme olmuyor yani karşılıksız olarak hesaplara para yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk 6 aylık süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12.5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti. Örneğin, bakıma muhtaç engelli yakınlarına bin 797 lira aylık ödeme yapılıyor. 65 yaş üstü vatandaşlara ise 828 TL maaş veriliyor. İşte devlet tarafından vatandaşa sağlanan karşılıksız ödemeler ve başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    Hesaplara karşılıksız 5.435 TL ödeme yapılacak!

    Gündemde yoğun bir şekilde, devlet tarafından vatandaşa verilen karşıksız ödemelerle ilgili detaylar araştırılıyor. Devlet vatandaşa her alanda destek sağlıyor. Bunlardan en rağbet görenleri ise engelli, yaşlı, çocuk, hastalara sağlanan karşılıksız ödemeler oluyor. Bu yılın ilk 6 ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12.5 milyar lira sosyal yardım desteği sağlandı. Ödemeye hak kazanan vatandaşlar gerekli detayları araştırmaya başladı. Peki, Devlet tarafından sağlanan karşıksız ödemeler nasıl alınır? Kimler yararlanabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    DEVLET TARAFINDAN ALINAN KARŞIKSIZ ÖDEMELER!

    Hükümet, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yılın ilk yarısında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12.5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti.



    İşte ilk 6 ayda yapılan sosyal yardımlar ve ödemelerin mevcut tutarları:

    ENGELLİLERE 2.8 MİLYAR TL:     İlk 6 ayda yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı için 1.4 milyar, yüzde 40-69 arası engelli aylığı için yaklaşık 1.1 milyar, engelli yakını aylığı için 300 milyon lira ödeme yapıldı. Temmuz'da 661-991 liraya çıkan bu aylıktan, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanlar yararlanıyor.



        YAŞLIYA 3.6 MİLYAR TL: İlk 6 ayda 65 yaş aylığından faydalananlara 3.6 milyar lira destek verildi. 65 yaş maaşı halen 828,21 lira. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir 852,53 liradan az ise ödeniyor.

        EVDE BAKIMA 5.2 MİLYAR TL: Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen vatandaşlara da ilk 6 ayda 5.2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı. Temmuz'da bin 797 liraya çıkan bu destek için hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması gerekiyor.

        HASTAYA 1.5 MİLYON TL: Silikozis hastası 200 kişiye yaklaşık 1.5 milyon lira ödendi. Aylığın tutarı Temmuz'da bin 428-bin 819 lira aralığına çıktı.

        HARÇLIK YÜKSELDİ

        Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verdiği harçlıklar da zamlandı. Harçlık ihtiyarlarda 280 liradan 303 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 111 liradan 120 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 167 liradan 181 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 224 liradan 243 liraya çıktı.

        BEDAVA SAĞLIK

        Hanedeki şahıs başına düşen geliri 1.192 liranın altında olanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini (143 lira) devlet ödüyor. Gelir belirlenmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat yapılmalı.

            GSS KATILIM PAYI

            GSS katılım payı, eski adıyla yeşil kartlılara, 2022 sayılı yasa kapsamında olanlara ve bu bireylerin bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslara hastane, ilaç, reçete, gözlük gibi sıhhat giderleri amacıyla ödemiş oldukları tutarlar karşılığında, talep etmeleri durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı doğrultusundan oluşturulan ödemeye deniyor.

            DOĞUM İÇİN DESTEK

            Birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıylase 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi Hesaplara karşılıksız ödeme yapılacak! Aylık 5.435 liraya tekabül ediyor! Hasta, çocuk, engelli, yaşlı herkes başvurabilir!
                SON DAKİKA