Hesaplara karşılıksız ödeme yapılacak! Aylık 5.435 liraya tekabül ediyor! Hasta, çocuk, engelli, yaşlı herkes başvurabilir!

Gündemde yoğun bir şekilde, devlet tarafından vatandaşa verilen karşıksız ödemelerle ilgili detaylar araştırılıyor. Devlet vatandaşa her alanda destek sağlıyor. Bunlardan en rağbet görenleri ise engelli, yaşlı, çocuk, hastalara sağlanan karşılıksız ödemeler oluyor. Bu yılın ilk 6 ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12.5 milyar lira sosyal yardım desteği sağlandı. Ödemeye hak kazanan vatandaşlar gerekli detayları araştırmaya başladı. Peki, Devlet tarafından sağlanan karşıksız ödemeler nasıl alınır? Kimler yararlanabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!