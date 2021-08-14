Hesaplara karşılıksız ödeme yapılacak! Aylık 5.435 liraya tekabül ediyor! Hasta, çocuk, engelli, yaşlı herkes başvurabilir!

Gündemde yoğun bir şekilde, devlet tarafından vatandaşa verilen karşıksız ödemelerle ilgili detaylar araştırılıyor. Devlet vatandaşa her alanda destek sağlıyor. Bunlardan en rağbet görenleri ise engelli, yaşlı, çocuk, hastalara sağlanan karşılıksız ödemeler oluyor. Bu yılın ilk 6 ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12.5 milyar lira sosyal yardım desteği sağlandı. Ödemeye hak kazanan vatandaşlar gerekli detayları araştırmaya başladı. Peki, Devlet tarafından sağlanan karşıksız ödemeler nasıl alınır? Kimler yararlanabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
DEVLET TARAFINDAN ALINAN KARŞIKSIZ ÖDEMELER!
Hükümet, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yılın ilk yarısında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12.5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti.
İşte ilk 6 ayda yapılan sosyal yardımlar ve ödemelerin mevcut tutarları:
ENGELLİLERE 2.8 MİLYAR TL: İlk 6 ayda yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı için 1.4 milyar, yüzde 40-69 arası engelli aylığı için yaklaşık 1.1 milyar, engelli yakını aylığı için 300 milyon lira ödeme yapıldı. Temmuz'da 661-991 liraya çıkan bu aylıktan, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanlar yararlanıyor.