En uygun krediyi hangi banka veriyor? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları düşer mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların kredi faiz oranları merak konusu oluyor. Bu doğrultuda faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı 1.35 ile ING'de görülüyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları düşer mi? İşte bankalarda son durum
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.65
Konut kredisi: 1.41
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,37
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 2,52 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37