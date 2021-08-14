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    • Ekonomi
    • 14.08.2021 12:51
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    • 14.08.2021 12:51
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    En uygun krediyi hangi banka veriyor? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları düşer mi?

    Kredi faiz oranları, özellikle ev, araba alacaklar tarafından takip edilirken anlık nakit ihtiyacı olanlar aracılığıyla da takip ediliyor. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla gözler bankalara çevrildi. Bankalar arasında faiz oranları için yaşanan rekabet arşa çıktı. Neredeyse tüm bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bankalar yeni faiz oranlarını peş peşe açıkladı. Ev ya da otomobil almak isteyenler en uygun kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını mercek altına alıyor.

    takvim.com.tr
    En uygun krediyi hangi banka veriyor?

    Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların kredi faiz oranları merak konusu oluyor. Bu doğrultuda faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı 1.35 ile ING'de görülüyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları düşer mi? İşte bankalarda son durum

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.60
    Taşıt kredisi: 1.65
    Konut kredisi: 1.41

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1,63
    Taşıt kredisi: 1,54
    Konut kredisi: 1,38

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: 1,59
    Konut kredisi: 1,37

    GARANTİ BBVA

    İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
    Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
    Konut kredisi: 1.42'den başlıyor (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

    YAPI KREDİ

    İhtiyaç kredisi: 2,52 - 1,79
    Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
    Konut kredisi: %1.37

        ING BANK

        Taşıt kredisi: 1.64
        Konut kredisi: 1.59

        ZİRAAT BANKASI

        Tüketici kredisi: 1.59
        Taşıt kredisi: 1.59
        Konut kredisi: 1.37

        QNB FİNANSBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.39
        Taşıt kredisi: 1.79
        Konut kredisi: 1.69

        QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA ARACI

        Kredi tutarı: 15.000 TL
        Vade: 36 ay
        Aylık Taksit Tutarı: 557,58 TL
        Toplam Geri Ödeme Tutarı: 20.072,71 TL
        Aylık Faiz Oranı: %1,39

            %1,35'TEN BAŞLAYAN İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI

            %1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 - 31 Ağustos 2021 arasında 5.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi kullanarak yararlanabilir. Kredi kampanyası 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olur.
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            Haberler Ekonomi En uygun krediyi hangi banka veriyor? Yüz binler bu gelişmeye kulak kesildi! Konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları düşer mi?
                SON DAKİKA