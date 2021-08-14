14 Ağustos evde bakım aylığı yattı mı? 14 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi 2021! 1.797 TL ödeme hesaplara geçiyor

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.