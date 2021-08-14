14 Ağustos evde bakım aylığı yattı mı? 14 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi 2021! 1.797 TL ödeme hesaplara geçiyor

14 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz süreçte evde bakım maaşları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Devlet tarafından karşılıksız ödemeler kapsamında verilen evde bakım maaşı 1.797 TL'ye yükseldi. Pkei, 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar!
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
14 Ağustos itibarıyla bazı illerde evde bakım maaşı ödemeleri yatırılmaya başlandı. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
Bolu, Tokat, Uşak, Kırklareli, Samsun, Diyarbakır, Aksaray, Sakarya, Kırıkkale, Ordu, Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, İstanbul, Konya, Zonguldak, Ankara.