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    • Ekonomi
    • 14.08.2021 13:37
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    • 14.08.2021 13:37
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    14 Ağustos evde bakım aylığı yattı mı? 14 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi 2021! 1.797 TL ödeme hesaplara geçiyor

    14 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ev bakım yardımı hizmeti sağlanıyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı ödemeleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Bu sene temmuz zammı ile evde bakım maaşı bin 797 TL'ye yükseldi. Evde bakım aylığının hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Peki, 14 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? 14 Ağustos evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    14 Ağustos evde bakım aylığı yattı mı 2021?

    14 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz süreçte evde bakım maaşları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Devlet tarafından karşılıksız ödemeler kapsamında verilen evde bakım maaşı 1.797 TL'ye yükseldi. Pkei, 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar!

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.

    AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    14 Ağustos itibarıyla bazı illerde evde bakım maaşı ödemeleri yatırılmaya başlandı. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

    Bolu, Tokat, Uşak, Kırklareli, Samsun, Diyarbakır, Aksaray, Sakarya, Kırıkkale, Ordu, Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, İstanbul, Konya, Zonguldak, Ankara.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi 14 Ağustos evde bakım aylığı yattı mı? 14 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi 2021! 1.797 TL ödeme hesaplara geçiyor
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