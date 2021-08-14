ÖTV indirimiyle hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimini duyan galerilere ve bayilere akın etti. Peki, ÖTV indirimi ne zaman uygulanacak? Hangi araba ve modellere ÖTV indirimi olacak? İşte merak edilenler...
ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?
ÖTV indirimi markaların yeni fiyat listelerini duyurmasıyla birlikte hemen başlayacak. İşte marka marka indirim olan modeller;
FİYATLAR 60 BİN LİRA DÜŞEBİLİR
ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek. Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek.
İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak. Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir.