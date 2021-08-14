ÖTV indirimi ne zaman uygulanacak? Hangi araba ve modellere ÖTV indirimi olacak?

İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak. Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir.