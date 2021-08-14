Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.08.2021 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2021 13:38
    ABONE OL

    ÖTV indirimi ne zaman uygulanacak? Hangi araba ve modellere ÖTV indirimi olacak?

    ÖTV indiriminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yapılan değişiklikle sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağı ve bazı sıfır araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar gerileyeceği öngörülüyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman uygulanacak? Hangi araba ve modellere ÖTV indirimi olacak? İşte detaylar

    ÖTV indirimi ne zaman uygulanacak?

    ÖTV indirimiyle hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimini duyan galerilere ve bayilere akın etti. Peki, ÖTV indirimi ne zaman uygulanacak? Hangi araba ve modellere ÖTV indirimi olacak? İşte merak edilenler...

    ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

    ÖTV indirimi markaların yeni fiyat listelerini duyurmasıyla birlikte hemen başlayacak. İşte marka marka indirim olan modeller;

    FİYATLAR 60 BİN LİRA DÜŞEBİLİR

    ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek. Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek.

    İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak. Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir.

        Ancak otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır. Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir.

        Otomobil firmalarının önümüzdeki günlerde hesaplamalarını yaparak fiyatlarını güncellemelerini bekliyorum. Burada rekabetin de ortaya çıkmasıyla hem reklam kampanyaları hızlanacak hem de ek avantajlar sunularak araç satışları cazip hale getirilecektir.

        BİRİNCİ ÖRNEK (KAZANÇ: 49.560 TL)

        ÖNCEKİ FİYATI
        ÇIPLAK FİYAT: 140.000 TL
        KARAR ÖNCESİ ÖTV: Yüzde 80
        KARAR ÖNCESİ KDV : yüzde 18
        Karar öncesi satış fiyatı: 297.360 TL

        ŞİMDİKİ FİYATI
        Otomobil çıplak fiyat: 140.000 TL
        Yeni ÖTV oranı: Yüzde 50
        KDV oranı: yüzde 18
        Yeni satış fiyatı: 247.800 TL

            İKİNCİ ÖRNEK (KAZANÇ: 5.310 TL)
            ÖNCEKİ FİYATI
            Otomobilin çıplak fiyatı: 90.000 TL
            Karar öncesi ÖTV oranı : Yüzde 50
            Karar öncesi KDV oranı Yüzde 18
            Karar öncesi satış fiyatı: 159.300 TL

            ŞİMDİKİ FİYATI
            Otomobilin çıplak fiyatı: 90.000 TL
            Yeni ÖTV oranı: Yüzde 45
            KDV oranı: Yüzde 18
            Yeni satış fiyatı: 153. 990 TL
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sel felaketinde can kaybı 41’e yükseldi
            Haberler Ekonomi ÖTV indirimi ne zaman uygulanacak? Hangi araba ve modellere ÖTV indirimi olacak?
                SON DAKİKA